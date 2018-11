Äänekosken kirjasto on kaivanut Hoikkassalin näyttelyyn esille ison kasan LP-levyjä. Nyt ihmetellään nimenomaan kansitaidetta ja "taidetta".

Kun CD leikisti jo kuoli, vinyyli tuli yllättävällä voimalla ja vimmalla takaisin. Ihmiset tarvitsevat esineitä, myös musiikkiesineitä!

Marraskuu on Hoikkassalissa tapahtumien kuukausi, ja siihen oheen sopii hyvin, ikään kuin kevyenä välipalana, LP-levyjen kansitaidetta ylistävä näyttely.

Kuinka niin kevyenä? No, näyttely on koottu hyvin levottomalla kädellä Äänekosken kirjaston levykokoelmasta. Nyt ei ole valittu minkään genren parhaita levyjä, vaan silmäilty vain ja pelkästään kansikuvia.

Näyttelyyn päässeet kannet ovat valinneet itse itsensä, ja yhdessä ne päättivät myös teemat.

Mukana on mm. isoja ja pieniä bändiporukoita, kaupunki- ja luontonäkymiä, kansikuvia joissa on hirveä meininki, ja kansikuvia joissa tyyli on kaikki kaikessa.

Ja tietysti mukana on hirveän paljon erilaisia naamoja, sillä kasvokuva on ollut levykannen kestohitti aina ja ikuisesti.

Lisäksi musiikikirjaston kanta-asiakkaisiin kuuluva Enu Tikander on raahannut himasta omat tärkeät levykantensa.

Ja siinä missä kansikokoelma on menneiltä vuosikymmeniltä, esillä on myös jonkin verran aivan uusia vinyylejä, joita voi lainata normaalisti.

Hoikkassalin näyttelyssä voi myös äänestää oman suosikkinsa. Äänestäneiden kesken arvotaan Jethro Tull -yhtyeen virallinen bändipaita.

Vinyyliä, baby! -levynkansinäyttely esillä Hoikkassalissa 25.11.2018 asti.