Vipellys ja Kädenjälki siirtyivät Touhulan omistukseen

Päiväkoti Kädenjälki Uuraisilla ja päiväkoti Vipellys Äänekoskella siirtyivät 31. joulukuuta 2018 yrityskaupalla osaksi Touhula-päiväkoteja. Touhula on valtakunnallisesti toimiva päiväkotiperhe, joka panostaa varhaiskasvatuksen sisältöön, päiväkotitoiminnan laatuun sekä perheen ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.

­– Haluan toivottaa Kädenjäljen ja Vipellyksen varhaiskasvattajat, perheet ja yhteistyökumppanit lämpimästi tervetulleeksi Touhulaan! Päiväkodeissa on lämmin tunnelma ja lapsilähtöiset toimintatavat. Niitä kehitämme jatkossa yhdessä, Touhulan aluejohtaja Sari Juutilainen kertoo.

Yrityskaupan myötä päiväkotiyrittäjät Virpi Peuhkurinen ja Maria Väisänen siirtyvät uusien haasteiden pariin.

– Olen tehnyt töitä päiväkotien eteen yli seitsemän vuotta ja nyt on aika panostaa perheeseen. Molemmissa päiväkodeissamme on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka on omaksunut Kädenjäljen lapsilähtöiset arvot. Yhteistyö Touhulan kanssa on ollut alusta asti mutkatonta ja arvomme kohtaavat. Se antoi vahvistusta päätökselleni, Peuhkurinen kertoo.

Molemmat päiväkodit tulevat osaksi Touhulan Keski-Suomen alueorganisaatiota, jonka aluejohtaja Sari Juutilainen on. Yrityskauppa ei aiheuta toistaiseksi muutoksia päiväkodin asiakasmaksuihin, aukioloaikoihin eikä ruokahuoltoon.

Päiväkotien nimet vaihtuvat ja ovat jatkossa Touhula Kädenjälki ja Touhula Vipellys. Päiväkotien johtajana aloittaa maanantaina 7. tammikuuta Touhula-päiväkodin johtaja Hanna-Leena Leveelahti.