Voitto kirvoitti onnen kyyneleet - Moonasta tuli piirinmestari

Konginkankaalla asuva Moona Wickström, 13, teki sen, mitä hän ei uskaltanut edes salaa toivoa: hänestä tuli Junior handler 2018 piirinmestari Jyväskylässä viime lauantaina.

Matkalla oli ollut äidin kanssa puhetta, että olisi hienoa sijoittua viiden parhaan joukkoon, sillä viime vuonna Moona oli sentään samassa kisassa kolmas.

-Todellakin voitto oli yllätys, koska taso on niin kova. Ensimmäistä kertaa huomasin onnen kyyneleet Moonan silmissä, puhelimitse tavoitettu äiti Suvi Vessari kertoo.

Aktiivisesti junior handler –kisoissa käyvä Moona kisaa useilla koirilla. Mestaruuskisassa oli mukana vakio kisakoira Riesa, Vihijärvellä asuva lyhytkarvainen mäyräkoira.

Riesan kanssa on ennenkin mennyt hyvin. Joulukuussa kaksikko lähtee Helsinkiin Best of the Best –kilpailuun, jossa kaikki piirinmestarit mittelevät toisiaan vastaan.

Siihen kisaan Moona aikoo lähteä uudessa jakussa ja hameessa, sillä sellainen asu on lähes kaikilla kilpailijoilla, tietenkin poikia lukuun ottamatta. Heitäkin joukossa on.

Junior handler -kilpailun tavoitteena on lisätä ja kehittää nuorten koiraharrastusta sekä edistää ja parantaa koirien ja nuorten yhteistyötä. Junior handler opettaa nuorelle, miten tuoda esille koiran parhaat puolet näyttelykehässä. Kilpailuissa on kaksi sarjaa: 10-13 –vuotiaat ja 14-17 –vuotiaat.

Suomen Kennelliiton mukaan kehässä käy vuosittain yli 200 kilpailevaa handleria, joten toiminta on Suomessa aktiivista. Kotimaiset junior handler -kilpailijat ovat menestyneet hienosti myös maailmalla.