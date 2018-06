Vuoden konginkankaalainen palkittiin - "Ei ole tarvinnut ikinä riidellä"

Konginkankaan kesäpäivillä on vietetty lauantaina monia ikimuistoisia hetkiä. Yksi päivän kohokohdista nähtiin, kun kyläyhdistyksen puheenjohtaja luovutti kunniakirjan tuoreelle vuoden konginkankaalaiselle. Sällinen kuvaili palkittavaa henkilöä ennen nimen julkistamista näin:

- Hän on maalaistyttö, joka tuli kaupungin kautta konginkankaalle. Hän hoiti työnsä suurella ahkeruudella ennen jäämistään eläkkeelle. Monella konginkankaalaisella on upeita muistoja hänen kanssaan ja hänet on voinut nähdä usein pyöräilemässä ilolla kylänraitilla.

Tunnustuksena pitkäaikaisesti konginkankaan hyväksi tehdystä työstä vuoden konginkankaalaisena palkittiin Anna Lehtonen. Noustessaan ohjelmalavalle hän oli silminnähden yllättynyt tunnustuksestaan.

- Tämä oli elämäni suurin yllätys. En ikinä olisi osannut uskoa, että minä voisin olla vuoden konginkankaalainen. Olen ollut täällä 63 vuotta ja konginkankaalaiset ovat olleet aina niin ystävällisiä. Ikinä heidän kanssaan ei ole tarvinnut riidellä, Lehtonen kiitteli.

Lehtosen perhe oli vahvasti edustettuna kesäpäivillä, sillä hänen tyttärensä Seija Lehtonen avasi virallisesti tämän vuoden kesäpäivät. Telan matemaatikkona työskentelevä konginkankaalaissyntyinen Lehtonen kertoo olevansa ylpeä kotikylästään.

- Tämä on minulle enemmän kuin kylä. On kunnia saada nousta täällä lavalle avaamaan Konginkankaan kesäpäivät, Seija lausui.

Kesäpäivillä riitti väkeä aina tungokseksi asti.

Konginkankaan kesäpäivillä julkistettiin myös uusi Konginkangas-koru. Desing Luoteen Sanna Kuitusen suunnittelema koru on kotiseutuyhdistys Kömin Killan alullepanema. Koru suunniteltiin kiltalaisten Konginkangasta kuvaavien adjektiivien pohjalta ja työstettiin useista kerroksista hopeaa Desing Luoteen verstaassa Konginkankaalla.

- Kimmellys, lumi, jää, kongi, vene, järvi, kantikas, sininen, kiiltävä, säröinen - muun muassa näillä adjektiiveilla Kömin kiltalaiset kuvailivat Konginkangasta. Näiden pohjalta syntyi uusi Konginkangas-koru, Kuitunen paljastaa.

Korussa on vahvasti läsnä Keitele-järvi, joka on vahvasti osa konginkankaalaistuutta. Koru tulee virallisesti myyntiin ensi syksynä, jolloin siitä tulee alkuvaiheessa saataville numeroitu 100 kappaleen erä.

- Tulevaisuudessa Konginkangas-korusarjaa voidaan laajentaa ja saman mallin mukaisesti muokata myös esimerkiksi korvakorut ja solmioneula. Näin koru on tiivisti mukana kyläläisten jokapäiväisessä elämässä.

Konginkankaan kesäpäivillä paljastettiin myös Design Luoteen Sanna Kuitusen suunnittelema Konginkangas-koru.

Nyt suunniteltu uusi moderni Konginkangas-koru tulee saataville jo aiemman muinaiskorun pohjalta tehdyn korun rinnalle. Aikaisempi Konginkangas-koru on Kalevala Korun valmistama rintasolki, joka on tehty vuonna 1913 kaivaustöiden yhteydessä Konginkankaalta löytyneen 1000-luvulla valmistetun kupurasoljen pohjalta.