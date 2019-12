Wanhan aseman joulujuoksu vie puolimaratonille

Lehtorinteen juoksijat järjestävät sunnuntaina klo 10 alkaen Wanhan aseman joulujuoksun Äänekosken Suolahdessa. Juostavat matkat ovat puolimaraton ja neljännesmaraton.

uolahden Wanhan aseman edestä (Asematori 1, 44200 Suolahti) starttaava reitti kulkee asfalttia Majalan koululle ja sieltä Rantaraittia takaisin lähtöpisteen ohi Tippalan suuntaan. Tippalassa tehdään lenkki ja palataan jälleen Wanhalle asemalle.

Puolimaraton kiertää reitin kahteen kertaan. Reitillä on yksi juomapiste, joka ohitetaan kahdesti kierroksen aikana. Juomapisteelle voi tuoda omat juomapullot ennen lähtöä. Reitti on huolellisesti mitattu, mutta epävirallinen.

Ajanottokin on järjestäjän toimesta epävirallinen ja juoksijoille suositellaan omaa ajanottoa. Juoksu tapahtuu omalla vastuulla, sillä reitillä on mahdollisesti lunta ja jäätä. Tapahtuma on maksuton.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: eija.kangas@sahkotyokangas.fi