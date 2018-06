Willessä pistettiin höpinää tötteröön - lapsille ohjelmaa koko viikonlopuksi Äänekoskella

- Tultiin katsomaan veljienlasten Paavon, 4, Ellin, 6, ja Fannin, 7, kanssa menoa täällä Willessä. Tarjolla on lastenmusiikin lisäksi vohveleita niin se on mukava lapsille, Outi Vesala kertoo lastenyhtye Höpinätötterön soittaessa taustalla.

Äänekoskella järjestetään tänä viikonloppuna paljon erilaisia lastentapahtumia. Eilen perjantaina ohjelmassa oli muun muassa vauvojen värikylpy ja tänään päivällä kaupungintalon valtuustosalissa järjestetään Ihmekoje-työpaja ja Pienten ihmemaa. Sunnuntaina vuorossa puolestaan on esimerkiksi Maukan ja Väykän Tarinakonsertti. Vesalan kanssa samassa pöytäkunnassa istuneet serkukset Tiia Ronkainen ja Pauliina Pirttiaho ovat lastensa Viljan, 2, sekä Eelin, 4, ja Onnin, 6, kanssa tyytyväisiä, että lastentapahtumia järjestetään paikkakunnalla.

- Täällä on harvemmin ollut aivan lapsille suunnattuja tapahtumia, niin on hyvä että on nyt on tullut tarjontaa. Toivottavasti tapahtumia tulee jatkossakin lisää, sillä mielellään niihin osallistuttaisiin.

Outi Vesala lähti lastenkonserttiin veljiensälasten Paavon, 4, Ellin, 6, ja Fannin, 7, kanssa.

Lasten Kulttuuripäivät ovat Äänekosken kulttuuritoimen järjestämä tapahtumakokonaisuus, jonka tarve tunnustetaan myös kaupungilla. Vs. vapaa-aikajohtaja Jupe Pohjolainen kertoo, että lastentapahtumia on tarkoitus järjestää myös jatkossa

- Joskus aikoinaan paikkakunnalla oli lasten viikkoa ja muita, mutta viime vuosina vähemmän. Nyt olemme halunneet laajentaa kulttuuritarjontaa niin, että vaihtoehtoja on aikuisille ja lapsille.

Pohjolaisen mukaan Lasten Kulttuuripäivät ovat sujuneet tähän mennessä hyvin ja väkeä on ollut paljon liikkeellä.

- Tarkoitus olisi, että jatkossa järjestettäisiin vastaavanlaisia tapahtumia. Palaute on ollut tosi positiivista.