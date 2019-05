Yli sata suuntaa viikonloppuna kevätkukkamaastoon

Rasti E4:n kevätkansallisia suunnistetaan kevätkukkarasteina toukokuun ensimmäisenä lauantaina. Kisamaastoksi on valittu Äänekosken taajaman tuntumasta Rannanmäki-Viinakallion maasto.

Kyseessä on Nelostien uudelta Tärttämäen sillalta katsoen viereisen jylhän Tärttävuoren takainen maasto. Luvassa on kangas- ja kalliomaastoa kohtuullisin korkeuseroin.

Kilpailusarjoihin on ilmoittautunut 174 suunnistajaa. Rannanmäen rinteillä urheilelevien ikähaitari on laaja, 9-vuotiaista aina 80-vuotiaisiin. Nimekkäin osallistuja on maajoukkuesuunnistaja Merja Rantanen. Kuntosuunnistajat voivat vielä kisa-aamuna ilmoittautua kolmelle kuntoradalle.

Ensi tiistaina tiistarastiväki kiertää kansallisten rasteja osana Äänekosken kaupungin Liiku hyväksesi -liikuntaviikkoa.

Kilpailukeskus rakentuu Kokon puutarhan pihapiiriin.