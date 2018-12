Ylipainehalli nousee Äänekosken Liikuntapuistoon keväällä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt lähinaapureiden tekemän valituksen ylipainehallin rakentamisesta Äänekosken Liikuntapuistoon. Hallinto-oikeuden mukaan rakennushanketta on esitelty riittävän yksityiskohtaisesti ja naapureiden kuuleminen on ollut lainmukaista.

Valittajat eivät sinänsä vastustaneet hallin rakentamista harrastajia varten, vaan sen sijoituspaikkaa asuinalueen vieressä. Valittajat katsoivat, ettei heillä ollut käytettävissä suunnitelmiin tutustuessaan havaintokuvia ylipainehallista sijoitettuna tulevalle rakennuspaikalle, koska hallin kerrostalomaiset mittasuhteet ovat suuret. Lisäksi rakentamispäätöksessä olisi pitänyt kuulla alueen asukkaita laajemmin. Valittajien mukaan halli alentaa kiinteistöjen arvoa. Hallinto-oikeus katsoo, ettei valittajien perusteilla ole päätöksen kannalta oikeudellista merkitystä.

Yleisurheilijoiden ja jalkapalloilijoiden käyttöön tarkoitettu halli rakennetaan poikkeamisluvalla, koska rakennuspaikalle ei ole voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta.

Rakentamiskustannukset ovat vajaa miljoona euroa ja se on saamassa maaseudun kehittämis- ja investointitukea 450 000 euroa Ely-keskukselta, kun kaikki luvat ovat lainvoimaisia.