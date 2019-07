Yrittäjät tulivat ulos putiikeistaan Äänekoskella

Äänekosken Kauppakadulla hyvä sää houkutti yrittäjätkin pihalle. Ulkomyyntiä on tarjolla jazzviikon ajan ainakin lauantaihin asti.

Kauppias Miina Niskanen Kesport Niskaselta kertoo, että heille ulkomyynti on monivuotinen perinne.

– On mukava, että on saatu useita yrittäjiä mukaan. Koitamme yrittäjienkin puolesta järjestää vähän tapahtumaa jazzviikolle. Ihmisiä on ollut mukavasti liikkeellä. Välillä käydään sisällä viilentymässä, Niskanen juttelee.