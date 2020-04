Yritykset tarttuivat Äänekosken pelastusrenkaaseen - koronalainalla jo kova kysyntä

Äänekosken kaupungin omatoimisesti paikallisille pienyrityksille räätälöimällä koronalainalla on kysyntää. Kaupungin kehitysyhtiö Äänekosken Kehitys Oy:n kautta myönnettävää lainaa on anonut kahdessa päivässä jo noin kymmenen äänekoskelaista yritystä, yhteensä 36 000 euron edestä.

Äänekosken Kehitys Oy varasi alkuvaiheessa lainoihin 50 000 euroa, mutta lisärahalle ennakoidaan tulevan tarvetta.

Maanantaina kokoontuvalta Äänekosken kaupunginhallitukselta haetaan nyt 100 000 euron määräaikaista lainaa kehitysyhtiölle luotonantotoiminnan turvaamiseksi ja maksuvalmiuden parantamiseksi.

– Mikroyritysten olemassaolo Äänekoskella on tärkeää myös kaupungille. Lainalle on ollut jo kovasti kysyntää ja siksi lainaan varattavaa rahamäärää halutaan lisätä, kaupunginjohtaja Matti Tuononen toteaa.

Kaupungin koronalainan tarkoituksena on tukea Äänekoskella paikallisesti toimivia yksinyrittäjiä ja pienyrittäjiä toiminnan jatkamisessa koronaepidemian aikana.

Lainaa voi hakea Äänekoskelle rekisteröity kuluttajia palveleva mikroyritys, joka työllistää enintään kaksi henkilöä ja joka täyttää muutkin myöntökriteerit.

Myöntökriteereinä on muun muassa, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa vähintään puolen vuoden ajan, yrittäjä työllistyy päätoimisesti yrityksessä, eikä saa tällä hetkellä starttirahaa.

Yrityksen liikevaihdon on oltava 10 000 - 300 000 euroa ja sillä on oltava kiinteitä kuluja, mutta ei erääntyneitä verovelkoja ennen tämän vuoden alkua. Yritystoiminnan on myös osoitettava kärsivän koronavirustilanteesta.

Äänekosken Kehityksen myöntämää lainaa voi saada 2000 euroa kuukaudessa ja enintään kolmena kertana, maksimissaan 6000 euroa samalle yritykselle.

Yrittäjä takaa lainan henkilökohtaisesti. Lainan korko on yhden prosentin.