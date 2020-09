”Epävarmuus on yrittäjien uusi normaali” – Petri Salminen haluaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi

Jyväskyläläinen pitkän linjan yrittäjä, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Petri Salminen, 39, toteaa, että epävarmuus on yrittäjien uusi normaali. Hän kertoo silti aistivansa kentällä huolen lisäksi myös varovaista tulevaisuuden uskoa.

– Kun nykyään puhutaan siitä uudesta normaalista, yrittäjille se tarkoittaa varmaankin epävarmuuden normalisoitumista. Nyt on ymmärretty ja hyväksytty se, että eteen saattaa tulla mitä tahansa. Samalla pyritään varautumaan haasteisiin niin hyvin kuin pystytään. Millainen sumu tahansa päälle laskeutuukin, se ei enää tule niin isona yllätyksenä kuin keväällä, Salminen summaa.

Kaksi vuotta Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana toiminut Salminen pyrkii nyt yrittäjäjärjestön puheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtajisto valitaan liittokokouksessa lokakuussa.

Yksi syy ehdolle asettumiseen on se, että Salminen haluaisi yrittäjäjärjestön puheenjohtajana olla muuttamassa yrittäjyyteen liittyvää keskustelukulttuuria. Hän on kyllästynyt ummehtuneeksi kuvailemaansa keskusteluun.

– Varsinkin työmarkkinakeskustelussa on vanhakantaisuutta. Työelämä näyttäytyy ikään kuin suurten yritysten ja pienten ihmisten välisenä kaksintaisteluna. Kuitenkin meidän työnantajayrityksistä 93 prosenttia työllistää alle 10 henkilöä, Salminen sanoo.

– Tällä hetkellä työmarkkinakeskustelua ohjataan ay-liikkeen ja työnantajien keskusjärjestöjen tahoilta, ja siksi se myös aina näyttäytyy taisteluna, Salminen jatkaa ja kertoo haluavansa puheenjohtajana levittää viestiä siitä, mitä yrittäjyys oikeasti on.

No mitä se sitten on?

– Yrittäjyys on halua tehdä jotakin, joka innostaa, ja jota maailma tarvitsee. Yrittäjät myös tiedostavat hyvin, että yksin on vaikea saada mitään aikaan. Työntekijät ovat kumppaneita ja ammattilaisia asioissa, joita yrittäjä ei itse pysty tekemään. Moni yrittäjyyden asia kiteytyy työelämään: yrityksen täytyy menestyä taloudellisesti, jotta työpaikat voivat säilyä ja työntekijät toteuttaa osaamistaan. Tässä on usein se suurin väärinymmärrys keskustelussa: jos vastakkainasettelua saataisiin poistettua, keskustelu olisi järkevämpää.

Salminen kokee yrittäjäjärjestön olevan korona-aikana erittäin tärkeässä roolissa yrittäjien tukijana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

– Nyt jos koskaan järjestö on tärkeä ja merkityksellinen. Kevään aikana saimme todella paljon yhteydenottoja yrittäjiltä: monilla oli iso tuska ja ahdistus, kun liiketoiminta tyssäsi yhtäkkiä täysin. Yrittäjäjärjestö tunnistaa, millaisten asioiden kanssa yrittäjät painivat ja vie viestit myös päätöksentekoon. Suomen Yrittäjät oli myös keskeisesti vaikuttamassa siihen, minkälaisia tukipaketteja rakennettiin, Salminen summaa.

Jotain hyvääkin on korona-ajasta hänen mukaansa syntynyt. Salminen nostaa esiin uusimman pk-yritysbarometrin, jonka mukaan viidennes pk-yrityksistä on käyttänyt korona-ajan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

– Yrittäjät eivät luovuta, vaan etsivät uusia ratkaisuja, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan myös kansainvälistymiseen on tullut korona-aikana uusia mahdollisuuksia, ainakin pienessä mittakaavassa.

– Siirtyihän lähes koko maailma kerralla etäyhteyksien äärelle. Tökeröä ehkä sanoa, että tällaisessa tilanteessa on jotakin positiivista, mutta tässä piilee ainakin positiivinen mahdollisuus. Tämä mahdollistaa kansainvälistymisen aivan uudella tavalla myös suomalaisille yrityksille. Uskon, että etätyön ja etäkaupankäynnin kulttuuri on tullut jäädäkseen myös kriisin jälkeen.

Henkilökohtaista

Olet tunnustautunut moottoriurheilufanaatikoksi, miten se näkyy käytännössä?

Saa olla aika iso este, etteikö esimerkiksi formulakisojen katsomiselle olisi aikaa. Ja aina kun on mahdollisuus lähteä moottoriradalle ajamaan, pyrin järjestämään kalenterin niin, että pystyn sen käyttämään.

Mitä tai ketä muuta fanitat kuin moottoreita?

Arvostan hyviä johtajia. Esimerkiksi Koiviston Timo – tämä ei siis ole fanitus – on esimerkki hyvästä tavasta johtaa, hyvästä kokonaisuuksien hallinnasta sekä muiden ihmisten ja näkemysten huomioon ottamisesta.

Kenen kanssa asut ja missä?

Vaimo Annamaijan ja kuukauden ikäisen poikavauvan kanssa Lutakossa kerrostalokolmiossa. Meillä on myös corgi-koira Jerry, joka on nyt mummon ja papan luona evakossa.

Monta tuntia yössä nukut?

No nyt viimeisimmät viikot 4–5 tuntia. Näkyy ehkä silmistä. Toisaalta kun kaikki vauvan kanssa on uutta, väsymys ei ole päällimmäisenä mielessä. Sitä luulee, että on elämän aikana kaikennäköistä tullut opittua ja koettua. Lapsen syntymän jälkeen huomasin, että on aika paljon vielä asioita, joista en ole tiennyt yhtään mitään.

Mikä on ollut yllättävintä vauva-arjessa?

Vuorokausirytmi, joka eilen vaikutti muodostuvan, ei enää tänään pädekään. Nyt myös ymmärrän, miksi useimmat vanhemmat ovat niin hyviä ajanhallinnassa.

Olet yrittäjäperheestä, tuleeko vauvastakin yrittäjä?

Toivon, että mitä tahansa hän elämässään tekeekin, hän uskaltaa tavoitella unelmiaan.