”Ilmasto on nuorille ykkösteema vaaleissa”

– Ilmasto ja ympäristö on selkeästi nuorten ykkösteema vaaleissa. Harvemmin kuulee puhetta sotesta tai mistään muusta, sanoo jyväskyläläinen opiskelija Nico Käräjäoja, 23, joka oli järjestämässä maaliskuun alussa Nuorten ilmastokokousta Helsingissä.

Ilmastokokoukseen osallistui yli 500 nuorta, eli niin paljon kuin mukaan mahtui. Kokouksen järjesti vuonna 2017 perustettu Nuorten Agenda 2030 -ryhmä, joka toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Käräjäoja on ryhmän viestintävastaava.

Vaikka Nuorten Agenda -ryhmän tavoitteena on toimia yleisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta, niin Käräjäojan mukaan toiminta on keskittynyt ilmastoasioihin, joista ryhmän 20 jäsentä ovat pitkälti samaa mieltä.

– Meidän pitää tehdä enemmän ja päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, Käräjäoja sanoo.

Ilmastoasioissa nuoret ovat Käräjäojan mielestä edelläkävijöitä ja tietävät niistä usein enemmän kuin monet aikuiset.

– Ilmastonmuutoksen torjumisen pitääkin olla siinä mielessä nuorten juttu, että me emme voi antaa muiden päättää omilla ehdoillaan meidän tulevaisuudestamme.

Käräjäoja sanoo, että nuorten ilmastoahdistus on muuttumassa kärsimättömyydeksi ja sitä kautta toiminnaksi, kun päätökset tuntuvat tapahtuvan liian hitaasti. Nuorten ilmastokokouksessa pyrittiin muuttamaan ahdistus positiiviseksi energiaksi ja tarjoamaan vaikuttamismahdollisuuksia: kymmenillä järjestöillä on ilmastotoimintaa, tulossa on uusi ilmastomarssi ja perjantaina 15.3. on kansainvälinen ilmastolakko, joka näkyy Käräjäojan mukaan myös Jyväskylässä.

– Nyt odotetaan, milloin päättäjät ahdistuvat tarpeeksi, että he voisivat tehdä toimenpiteitä itse.

Käräjäojan mielestä seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava konkreettisia päätöksiä, joilla Suomi aikoo torjua ilmastonmuutosta.

– Nuoretkin ajattelevat realistisesti. Esimerkiksi tarvitaan varmaan noin 10 vuoden siirtymäaika, että fossiilisten polttoaineiden tuet ajetaan alas. Se on ihan fine, mutta me emme voi odottaa ensin 10 vuotta, että päätetään siitä siirtymäajasta.

Nuorten ilmastokokouksen julkilausumassa vaaditaan, että ilmastopolitiikka otetaan Suomessa prioriteetiksi ulko- ja EU-politiikassa. Käräjäoja muistuttaa, että eduskuntavaalien jälkeen on EU-vaalit ja Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajana heinäkuussa, mikä on oikea vaikuttamismahdollisuus.

– Usein puhutaan siitä, että Suomen päästöt ovat jotain tuhannesosa maailman päästöistä, mutta EU:n päästöt ovat ihan eri tasolla. Jos Suomi onnistuu ajamaan EU:lle tiukemmat päästötavoitteet, se todennäköisesti heijastuu myös muihin maailman maihin.

Käräjäoja arvioi, että nuoret tekevät keskimäärin enemmän arjen ilmastotekoja kuin vanhemmat, kun esimerkiksi kierrättäminen on heille itsestään selvää.

Hänen mielestään ilmastokeskustelussa on kuitenkin sysätty liikaa vastuuta yksittäisille kuluttajille, mikä osaltaan luo ilmastoahdistusta. Käräjäoja korostaa, että kaikkien on hyvä tiedostaa asia ja tehdä osansa, mutta vastuu on päättäjillä, jos halutaan nopeita toimenpiteitä. Hän muistuttaa, että suurimmat päästöt tulevat energiasektorilta, johon yksittäisen kuluttajan on vaikea vaikuttaa.

– Ohjauksen pitää tulla ylempää. Muutos tulee siitä, että aletaan muokkaamaan ihmisten kulutusvalintoja esimerkiksi verotuksella. Vähän samalla tavalla kuin tupakointi on saatu ihan minimiin Suomessa.