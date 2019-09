Johanna Itkonen oli aloittaessaan harvinaisuus, mutta nykyään hänet ja Minka Vekkeli tunnetaan jo ainakin Keski-Suomen kentillä.

Itkonen aloitti jalkapallossa tuomarointiuransa vuonna 2000. Vekkeli kävi peruskurssin vuonna 2007 ja on edelleen aktiivinen puhaltaja.

– Naisten Liiga on pääsarjatasoni ympäri Suomea, paikallisesti miesten kolmonen. Olen toiminut myös avustavana erotuomarina miesten kakkosessa, Vekkeli kertoo.

Itkosen aktiiviura tuomarina päättyi viitisen vuotta sitten, mutta hän on edelleen mukana toiminnassa.

– Toimin Naisten Liigassa avustavana erotuomarina ja pääsääntöisesti avustavana myös miesten kolmosessa ja siitä alaspäin. Nykyisin toimin kerhossa kerhomestarina, eli asettelen harkkapelit, hankin turnauksiin tuomarit sekä käyn auttamassa ja tarkkailemassa junnuja. Minkakin lasketaan junnuksi minun silmissä, Itkonen sutkauttaa.

Peruskurssi on jokaisen tuomariksi haluavan käytävä. Se on tällä hetkellä kaksipäiväinen, ja sinne pääsee, kun on 15-vuotias.

– Joskus on tehty poikkeuksia ja otettu kurssille nuorempiakin, vaikkapa 13-vuotiaita, Itkonen sanoo.

– Kurssilla käydään perusteet, kuten säännöt, tuomarin asustus ja mitä kentällä kuuluu tehdä. Siihen kuuluu myös sääntökoe sekä kenttäkoulutus, jossa laitetaan pilli suuhun ja katsotaan näytöt ja toimintatavat. Uudet tuomarit pääsevät ensimmäistä kertaa puhaltamaan harjoituspeleihin, joissa kouluttajat ovat katsomassa ja antamassa palautetta, naiset kertovat.

Itkonen kertoo, että oli harvinaisuus kentillä aloittaessa tuomariuraansa 2000-luvun alussa. Vieläkään naisia ei tuomareina ole paljoa.

Vekkeli ja Itkonen osaavat listata syitä, mutta myös kumota niitä.

– Sitä on varmaan viimeiset kymmenen vuotta pohdittu, miksi tyttöjä ja naisia ei hakeudu tuomareiksi. Se on eräänlainen arvostus- ja arvokysymys. Palaute, mitä on saanut, ja kuulee vieläkin tuolta kentiltä, on välillä aika karmivaa, Itkonen sanoo.

Joukkueen palautetta tuomarin kannattaakin joskus kuunnella, mutta yleisöltä tulevalle palautteelle Itkonen ja Vekkeli ovat sulkeneet korvat.

– Se on sellaista tilanteisiin reagointia. Kun on nainen, pitää oikein osoittaa, että minä olen hyvä tässä. Keski-Suomessa meidät esimerkiksi jo tunnetaan, mutta monesti naistuomaria katsotaan, että pärjääköhän tuo tuolla. Tuomarointiin tarvitsee paljon selkärankaa ja jämäkkyyttä, Vekkeli listaa.

– Pitää olla tietyllä tavalla halua haastaa itsensä, Itkonen lisää.

Monelle suurin kynnys on vaihtaa joukkuelajista yksilölajiin.

– Tuomaroidessa täytyy olla hyvä itseluottamus ja itsetuntemus. Jalkapallon pelaaminen on joukkuelaji, ja tytöillä, jotka tulevat peruskurssille, on joukkuetausta. Toki tuomaroidessa on taustalla seuran ja muiden tuomareiden tuki, mutta kentällä olet yksin. Yksilöurheiluun vaihtaminen sopi minulle tosi hyvin, kun sai itse treenata ja päättää viikonloput, jolloin tekee, mutta kaikille se ei sovi, Vekkeli sanoo.

Tuomarin hommassa on kuitenkin paljon hyviä puolia, ja osa nimenomaan naisena.

– Parasta on haastavuus ja onnistumisten saaminen: kun on haastava matsi, joka on vähän liipaisimella, ja viimein saa sen hanskaan ja saa hyvää palautetta muilta tuomareilta. Silloin voi sanoa omille avustaville tuomareille, että nyt onnistuttiin, Vekkeli sanoo.

– Koska naistuomareita on niin vähän, eteneminen on helppoa. Kun tekee hommansa hyvin, pääsee nopeasti Naisten Liigaan ja ulkomaan reissuille ja isompiin, kansainvälisiin peleihin, hän jatkaa.

Itkonen nostaa yhdeksi parhaista puolista kaverit.

– Tässä on saanut elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa nähdään vapaa-ajallakin kentän ulkopuolella, tai lähdetään katsomaan matsia ja jauhetaan samalla kuulumiset. Yhdessä kentällä ei ehdi paljoa jutella, hän sanoo.

Itkonen ja Vekkeli näkevät naisten jalkapallon ja samalla myös tuomaritilanteen tulevaisuuden valoisana. He toivottavat kiinnostuneet tervetulleiksi peruskurssille tai nykäisemään hihasta pelin jälkeen.

– Tietyillä alueilla kiinnostus on lisääntynyt. Meillä on esimerkiksi Lina Lehtovaara, joka viheltää Champions liigaa ja on UEFA:ssa ihan ykkösenä ja saa paljon mediahuomiota. Sitä kautta tulee varmasti paljon enemmän kiinnostusta, Vekkeli sanoo.

– Lajina naisten jalkapallo menee eteenpäin. MM-kisoja katsoi tosi moni kesällä, ja Naisten Liigan katsojaluvut ovat nousseet. Kyllä se näkyy myös tuomaripuolella jossain vaiheessa. Saadaan vähän sitä väliä pienennettyä, että tuomarit eivät olekaan oma maailmansa ja jalkapallo toinen maailma, vaan ruvetaan ymmärtämään, että me olemme osa kokonaisuutta, hän jatkaa.

– Tietämys ja ymmärrys säännöistä on selkeytynyt katsojille, mikä helpottaa tuomareiden työskentelyä kentällä, Itkonen lisää.