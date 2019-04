Jyväskyläläinen punkfolk-yhtye Slack Bird julkaisi viime vuoden huhtikuussa toisen albuminsa Aleta Au ja on ollut siitä lähtien lähes koko ajan tien päällä. Yhtyeen perustaja Dave Klas laskeskelee, että keikkoja on soitettu lähemmäs sata kuudessa eri maassa.

– Meidän pitää tehdä melkein joka päivä keikkoja ja pitkiä kiertueita, että tällä pystyy selviämään. Pitää vain tahkota paljon. Yllättävän hyvin olemme pärjänneet ottaen huomioon, että me soitamme niin marginaalimusiikkia, Klas kertoo puhelimitse Englannista.

– Suomi on niin pieni maa, että tällaiselle musalle ei oikein ole skeneä. Senkin takia keikkailemme paljon Suomen ulkopuolella.

Laulaja-banjisti Klasin lisäksi Slack Birdiin kuuluu haitaria soittava Susanna Leppänen. Yhtyeen esiintymispaikat vaihtelevat crust punk -luolista perinteisiin kansanmusiikkijuhliin.

– Meidän soundi ei ole niinkään folkpunk vaan punkfolk. Meillä sanat ja asenne ovat punk. Aleta Austa ei tule heti punk mieleen, varsinkaan jos ei ymmärrä suomea. Livenä punk tulee enemmän esille, kun hakataan energisesti banjoa, Klas kuvailee.

Slack Bird on tehnyt kappaleita sekä englanniksi että suomeksi, mutta uusin albumi Aleta Au on kokonaan suomeksi. Ulkomaillakin valtaosa kappaleista esitetään suomeksi, mikä on myös yleisön toive, Klas kertoo. Hänen mukaansa välillä on kuitenkin hyvä soittaa herättelyksi englanninkielinen kappale, että yleisö saa sanallistakin tarttumapintaa eikä keskittyminen herpaannu.

Englannin lisäksi Slack Bird keikkailee paljon muun muassa Hollannissa, jossa on Klasin mukaan hyvä folk­punk-skene.

Tällä viikolla Klas ehtii viettää muutaman päivän kotonaan Jyväskylässä ennen kuin Slack Bird aloittaa lyhyen Suomen-kiertueen folk-yhtye Autiomaan kanssa.

– Kun olen kotona, istun tietokoneen äärellä ja näpyttelen sähköpostia. Se vaatii paljon työtä, että tämä sirkus pysyy kasassa ja tiellä, Klas kertoo.

Hän hoitaa kiertueiden reitityksen ja aikataulut, laskutuksen ja vastaa Suomessa itse Slack Birdin keikkamyynnistä. Hallinnointihommat vievät paljon aikaa, mikä on pois uusien biisien tekemisestä, Klas harmittelee. Yksi uusi biisi on kuitenkin syntynyt, ja Slack Bird kävi nauhoittamassa sen alkuviikosta studiossa. Singlen julkaisija on kuitenkin vielä auki.

Jyväskylään Slack Birdin ja Autiomaan kiertue saapuu torstaina 18.4. Keikka on The Local Culture Hostel & Caféssa, joka sopii Klasin mielestä hyvin Slack Birdin musiikille.

– Kerran ollaan soitettu siellä unpluggedina ilman PA-järjestelmää, ja sekin toimi, mutta nyt soitamme PA:n kanssa.

Aleta Au -kiertuetta on Klasin mukaan tarkoitus jatkaa tämän vuoden loppuun asti. Jyväskylässä Klas arvioi viettävänsä noin kolmasosan vuodesta.

– Onhan se rankkaa, vaikka tämä on kivaa. Ei tämä hupireissailua ole, kun on niin tiukka aikataulu. On myöhäisiä öitä ja aikaisia aamuja. Mutta ei sitä oikein muuta osaa tehdä, vaikka olen kyllä yrittänyt. Tämä on se mun juttu.

Vuodenvaihteessa Klas aikoo pitää muutaman kuukauden loman.

– Sitten alan kirjoittaa uusia biisejä, ja ehkä uusi Slack Bird albumi alkaa vihdoin tulla.