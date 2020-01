”Myyjien on syytä olla varuillaan” – kultakauppa käy tällä hetkellä Jyväskylässäkin kuumana

Kultakauppa käy kuumana, ja kullan hinta on viime aikoina ollut historiallisen korkea. Se on käväissyt yhtä ylhäällä vain kerran aikaisemmin, kymmenisen vuotta sitten.

Aluepäällikkö Taneli Silvennoinen kiertää ostamassa ihmisiltä kultaesineitä. Hän nimittää niitä romukullaksi sen vuoksi, että niiden taival koruina, kelloina tai vaikkapa hammaskultana päättyy Suomen Kultareservin kautta sulatukseen.

– Ostamamme esineet lähtevät Euroopan suurimmalle sulattamolle Saksaan ja sieltä teollisuuden raaka-aineeksi. Emme koskaan myy kultaa tuotteina eteenpäin, ja kerromme sen kullan myyjille. Meille on samantekevää, ovatko esineet tullessaan ehjiä.

– Jokaiselle kaupalle annamme paras hinta -takuun, ja hintamme edustaa markkinoiden kärkeä. Mikäli asiakas saa tarjouksen, joka ylittää meidän tarjouksemme, lupaamme maksaa vähintään saman verran. Arviointi on aina täysin ilmainen, eikä myyntivaatimusta ole, Silvennoinen kertoo.

Silvennoisen edustama torniolainen Suomen Kultareservi on vuoden päivät kiertänyt maan suurimmissa kaupungeissa ostosmatkoilla.

– Jyväskylässä olemme käyneet 3–4 kertaa, ja täällä kauppa käy hyvin. Asiakkaita tulee pitkin päivää, eikä hiljaisia hetkiä juuri ole. Täällä on myös ihan kelvollista ostettavaa, Silvennoinen vakuuttaa.

Kullanostajan asiakas on usein ikääntynyt seniorikansalainen tai sitten jälkipolvi, joka tuo vanhempiensa tai isovanhempiensa korut arvioitavaksi.

– Tarkastamme aina henkilöllisyyden ja pyrimme selvittämään esineen alkuperän, Silvennoinen kertoo.

Eläkeläinen Kyllikki Liikola Korpilahdelta toi arvioitavaksi piirongin laatikkoon unohtuneita korujaan: miehen antaman kultaketjun, äidiltä perityn sormuksen ja parittomaksi jääneitä korvarenkaita.

– Tyypillinen koostumus, Silvennoinen kommentoi ja tarkastaa esineen kerrallaan.

Valtaosa on koruissa yleisintä 14 karaatin kultaa, perintösormus jopa 18 karaattia. Toinen äidiltä peritty kivisormus käy arvioitavana, mutta siitä Liikola ei luovu. Valituilta Paloilta tilattu näyttävä kaulakoru ei ole kultaa ja lähtee takaisin Korpilahdelle.

Silvennoinen pitää järkevänä, että Liikola pitää kivisormuksen.

– Maksamme vain kullasta. Emme pysty kiveä arvioimaan, saati sitten maksamaan siitä mitään.

Kun korut on punnittu, Silvennoinen kertoo hinnan ja myyjä vaikuttaa tyytyväiseltä.

– Tehdään kaupat!

Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, ja ostaja lupaa rahat tilille seuraavaksi päiväksi.

Kultakauppaa voi toki tehdä Jyväskylässä kivijalkamyymälässä milloin tahansa.

– Olemme ostaneet kierrätyskultaa parinkymmenen vuoden ajan ja palvelleet noin 20 000 myyjäasiakasta. Maksamme hyvän hinnan ja takaamme turvallisen kaupan, sanoo Forum Kullan toimitusjohtaja Marko Parkkola.

Parkkola myöntää, että kultakauppa käy nyt vilkkaana.

– Hintahuippu on hitusen ohi, mutta edelleen kullan hinta on hyvä. Maailmanmarkkinahinta on 44–45 euroa puhdasta kultagrammaa kohden laskettuna. Markkinoilla, etenkin netissä, on kymmeniä toimijoita, ja myyjien on syytä olla varovaisia, Parkkola sanoo.

Nettikaupasta Parkkola on tosi huolissaan. Asiakas ei näe punnitusta, ja tarjoukset voivat olla harhaanjohtavia.

Jos kauppa peruuntuu, asiakkaalle koituu vaivaa ja kustannuksia takaisin lähettelystä.

– Paikan päällä tehty kauppa on aina turvallisin, Parkkola korostaa.