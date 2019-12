”Onko isäntä siinä jossain lähellä, kun pitäisi puhua remonttihommista?” – Hanna Peltosalmi joutuu yhä murtamaan ennakkoluuloja

Kun tarpeeksi monta kertaa kuulee, että naiset eivät sovi rakennusalalle tai et­teivät pärjää samoissa töissä kuin miehet, tulee mieleen perustaa oma yritys. Näin teki jyväskyläläinen Hanna Peltosalmi, joka aloitti työt Remontithp-toiminimellä tänä vuonna.

28-vuotias Peltosalmi valmistui vuonna 2017 talonrakentajalinjalta. Opiskeluun liittyvässä harjoittelupaikassa Äänekoskella hän pääsi hyvin harjoittelemaan alan töitä ja oli tasavertainen muiden työntekijöiden kanssa.

– Olen hakenut paljon töitä rakennusalalta, enkä ole saanut pitempiaikaisia töitä. Kävin monissa työhaastatteluissa, ja joissakin työpaikoissa tuli esiin ennakkoluuloa minua kohtaan naisena. Sellaistakin kuulee, että onko sinusta naisena tähän, kun tämä on niin fyysistä työtä, Peltosalmi kertoo.

– Kävin myös betoniraudoittajakoulutuksen. Kun hain harjoittelupaikkaa, sanottiin, että en usko, että sinusta on naisena tähän työhön. Joskus on sanottu suoraan, ettei oteta naisia töihin. Näiden vastakohtana on ollut myös mukavia työpaikkoja.

Peltosalmi pärjäsi epäilyistä huolimatta myös betoniraudoittajana, vaikka työ on raskasta.

– Negatiiviset kokemukset vaikuttivat siihen, että halusin ryhtyä yrittäjäksi. Rakennusala on toki fyysistä työtä. Välillä joutuu kantamaan käsin raskaitakin kuormia ja joutuu tekemään työtä vaikeissa asennoissa. En ole silti koskaan epäillyt, etteikö minusta olisi siihen. Tiedän, että olen niin sisukas ja sitkeä, että minusta on siihen mihin haluan.

Peltosalmi on erikoistunut sisustuskirvesmiehen töihin. Hän muun muassa laittaa kuntoon sisäpinnat lattiasta kattoon, tekee liiketilasaneerauksia sekä ulkomaalauksia ja on käynyt kasaamassa Ikean kalusteitakin.

Hän on markkinoinut yritystään varsinkin internetissä. Parhaiten tieto liikkuu puskaradion kautta.

– Olen koittanut kasvattaa yritystä markkinoimalla, jotta olisi töitä kokoaikaisesti. Minulla on tavoitteena, että voisin työkkärin kautta ottaa työharjoitteluun esimerkiksi syrjäytyneen nuoren, joka haluaa tulla kokeilemaan rakennusalaa.

– Yrityksessäni nuori voisi tulla kokeilemaan, miltä tuntuu tehdä rakennusalan hommia. Jos olisi mahdollisuus, voisin ottaa jossain vaiheessa nuoren oppisopimuskoulutukseen, Peltosalmi miettii tulevia mahdollisuuksia.

Naisia on rakennusalalla jonkin verran, mutta Peltosalmi ei tiedä, kuinka monta on Keski-Suomen alueella yrittäjinä. Yhden hän tietää, vaikka alan yrittäjiä on kuitenkin paljon.

Rakennusalan naisyrittäjä kohtaa työssään joskus mielenkiintoisia tilanteita ja keskusteluja.

– Kerran vastasin puhelimeen, jolloin mies kysyi, että onko isäntä siinä jossain lähellä, kun pitäisi puhua remonttihommista. Se on ollut mukavaa yrittäjyydessä, että ihmiset ovat ottaneet minuun yhteyttä sen vuoksi, että olen nainen.

– Jotkut naisasiakkaat haluavat, että nainen tulee tekemään remontin. Joku on sanonut, että naisella on enemmän sisustussilmää ja nainen osaa antaa vinkkejä. Osa haluaa tukea naista yrittäjänä. Negatiivisten kokemusten jälkeen se on tuntunut mukavalta, Peltosalmi sanoo.

Yrittäjäksi ryhtyminen jännitti Hanna Peltosalmea. Hän ajattelee kuitenkin, että jos elämässä ei ota riskejä, ei voi mitään saavuttaa.

– Työtilanne näyttää hyvälle, ja aikahan se näyttää miten pärjään. Olen toiveikas ja hyvällä fiiliksellä liikkeellä.