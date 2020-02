Miljoonasade valmistautuu parhaillaan perjantaina 14.2. soitettavaan konserttiin Jyväskylä Sinfonian kanssa. Yhtyeen solisti ja nokkamies Heikki Salo on oman musiikkinsa uusista versioista innoissaan: orkesterisovitukset herättävät niin vanhat kuin tuoreemmatkin tarinat uudella tavalla eloon. Salo näkee jo Lelukaupan häät -laulun nuket tanssimassa, soitettuina eläviksi.

– Se lauluhan on kuin luotu tällaiseen. Koko tarinan porukka ja se satumaisuus, Salo maalailee.

Miljoonasateen ja Jyväskylä Sinfonian edellinen kerta yhdessä lavalla oli 90-luvun alkupuolella. Heikki Salo sen sijaan esiintyi sinfoniaorkesterin solistina viimeksi syyskuussa Oulussa Entisten nuorten sävellahja -konsertissa.

Silloin hän päätti, ettei aio jännittää ison orkesterin edessä vaan nauttia kokemuksesta. Saman päätöksen hän on tehnyt myös nyt.

– Tällaisia tilaisuuksia ei tule kovin usein. Päätin nauttia, ja toivottavasti muutkin nauttivat, Salo hymähtää.

Jyväskylä Sinfonian konsertissa Paviljongissa kuullaan toki isoimmat hitit Marraskuusta 506 ikkunaan, mutta ohjelmaan on poimittu myös harvinaisempia helmiä menneiltä vuosikymmeniltä. Lisäksi mukana on Miljoonasateen uutta tuotantoa.

– Olemme elävä bändi, emmekä nojaa pelkästään menneeseen tuotantoon, Salo korostaa.

Mennyttä tuotantoa on kuitenkin vaikea ohittaa, sillä bändi on kerryttänyt sitä jo yli kolme vuosikymmentä. Viime vuosina yhtye on taas aktivoitunut ja muun muassa julkaissut albumit Sähköinen rouva maa ja Karkumorsian.

Salo paljastaa, että Miljoonasade taltioi vastikään uuden sinkun, joka julkaistaan maaliskuussa. Samaan aikaan porukka on mukana puuhaamassa 22.2. avattavaa Miljoonasade-näyttelyä Keski-Suomen museoon ja tekee maaliskuussa konsertit vielä Oulun, Kuopion ja Joensuun sinfoniaorkestereiden kanssa.

– Kesällä on luvassa festarikeikkoja. Melko paljon työtä verrattuna siihen, että tämä on tavallaan harrastus, Salo toteaa nauraen.

Hän on sitä mieltä, että Miljoonasade on nyt kovemmassa vedossa kuin koskaan.

– Soitamme paremmin kuin ennen. Lisäksi meillä on nyt oikea asenne. Joskus 2000-luvun alkupuolella, ennen kuin lopetimme, Miljoonasade oli sellaista leipäpappihommaa. Sitä oli vaan pakko tehdä.

Salo mainitsee olennaisena osana muutosta myös sen, että Miljoonasade on nykyään indiebändi.

– Meillä ei ole mitään tekemistä isomman musabisneksen kanssa, eikä meidän tarvitse tehdä kaupallisia ratkaisuja. Se on vapauttavaa. Voimme itse tehdä päätöksemme, taiteellisin perustein.