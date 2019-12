”Tämän helpommaksi ei kirpputorilla myyminen enää tule”

Jyväskylän Seppälässä toimiva Kirpparilla.fi laajentaa toimintaansa. Kirpputorille on luotu palvelukokonaisuus, jossa tuotteet haetaan asiakkaan kotoa, hinnoitellaan ja myydään kirpputorilla.

– Suomessa on monilla kirpputoreilla easy-palvelu, jossa ihmiset tuovat tavarat, kirpputori hinnoittelee ne ja hoitaa myynnin. Meidän palvelumme on askel eteenpäin, ja uskomme, että tässä on markkinasaumaa. Moni ajattelee, että hinnoittelu on vaivalloista, ja varsinkaan lapsiperheissä ei ole aikaa pitää kirpputoria, toimitusjohtaja Pekka Huttunen kertoo.

Huttunen arvelee, että palvelua käyttävä asiakaskunta on vähän vanhempia omakotitalon omistajia, joille on kertynyt tavaraa.

– Toinen kohderyhmä voi olla ihmiset, jotka ajattelevat, että tyhjennän ensi kesänä varaston ja vien tavaraa kirpputorille myyntiin. Jospa tämä auttaisi, että nyt sen voi tehdä helposti.

Palvelun kautta kirpputorille haettavien tavaroiden ja vaatteiden pitää olla ehjiä ja puhtaita. Myytäviä tuotteita tulee olla noin sata.

– Asiakas saa esittää jollekin tuotteelle hintatoiveen, ja sitä toteutetaan. Katsomme kaikki tavarat jo haettaessa läpi. Myyntipöytä on kahdeksi viikoksi, ja kolme viimeistä päivää myydään 50 prosentin alennuksella. Siivoamme myyntipöydän päivittäin, ja myös hälyttimet kuuluvat hintaan.

Kirpparilla.fi ottaa myynnistä provision. Jos kaikki tuotteet eivät mene kaupaksi, asiakas hakee ne itselleen tai kirpputori antaa tuotteet hyväntekeväisyyteen.

– Kirpputorikulttuuri on muuttunut Suomessa kymmenen vuoden aikana. Kierrätys ja kuluttamiseen liittyvät asiat ovat pinnalla. Voisi sanoa, että nuori ikäpolvi on valistuneempi näissä asioissa kuin aikaisemmat sukupolvet, Huttunen sanoo.