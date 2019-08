”Tupakan polton lopettaminen on paras yksittäinen terveysteko"

Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Avuksi Jyväskylän kaupunki tarjoaa tupakkavieroitusryhmän, jossa kolmen kerran aikana käsitellään tupakoinnin lopettamiseen liittyviä asioita.

Keskustan terveysaseman sairaanhoitaja Kaisa Korvensalo-Limmeri kertoo, että Jyväskylä pyrkii koko ajan kehittämään hoidon laatua.

– Tupakoinnin vähentäminen on otettu yhdeksi terveyden edistämisen ja kliinisen työn laadun kehittämisen painopisteeksi tälle vuodelle. Meillä on tavoitteena, että jokaiselta yli 15-vuotiaalta kysytään tupakoinnista. Jos tupakoi, kysytään, olisiko motivoitunut lopettamaan. Jos on innostunut, ohjataan näihin meidän ryhmiimme. Ryhmät pyörivät nonstoppina kolmen viikon välein Kyllön terveysasemalla, Korvensalo-Limmeri sanoo.

Tupakkavierotusryhmän aiheena on ensimmäisellä kerralla riippuvuus ja motivaatio, toisella vieroitusoireet ja niiden hoito sekä viimeisellä retkahdukset ja niiden ennaltaehkäisy. Ryhmään voi tulla mukaan missä vaiheessa tahansa tätä kolmen teeman sarjaa.

Ryhmiä oli keväällä, ja kesätauon jälkeen uusi ryhmä aloittaa keskiviikkona 28.8. Vuoden viimeinen ryhmä aloittaa 30.10.

– Käsittääkseni tupakointi laatukriteerinä säilyy myös ensi vuonna. Jos halukkaita ihmisiä löytyy ryhmiin, jatkamme niitä.

Tupakan polton lopettaminen on Korvensalo-Limmerin mukaan paras yksittäinen terveysteko, minkä voi tehdä oman terveytensä eteen.

– Tupakointi vaikuttaa niin moneen asiaan, ettei varmaankaan ole ihmistä, johon tupakointi ei vaikuttaisi. Koska lopettaminen on vaikeaa, korostamme, että voi vaatia useammankin yrityksen ennen kuin tupakoimaton elämä lähtee käyntiin. Saattaa tulla retkahduksia, mutta ne ovat elämää. Siitä pitää vaan oppia, että mikä meni pieleen ja miten välttää saman seuraavalla kerralla, Korvensalo-Limmeri toteaa.

Tupakkavieroitusryhmän vahvuutena on esimerkiksi, että keskusteluissa kuulee, miten joku toinen on yrittänyt monta kertaa ja sitten onnistunut.

– Ryhmät ovat suht pieniä, joten jokaisella on mahdollisuus halutessaan osallistua keskusteluun.

Korvensalo-Limmeri sanoo, että ryhmiin mahtuu hyvin, eli kannattaa olla yhteydessä oman terveysasemansa sairaanhoitajaan.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita lopetuksesta, mutta se koetaan haastavaksi. Osa saattaa vierastaa ryhmääkin, vaikka ryhmän ajatus on, että saadaan vertaistukea muilta lopettajilta tai sitä suunnittelevilta. Minun kokemukseni mukaan lopettaville vertaistuki on tärkeää.

– Ryhmässä on vapaamuotoista keskustelua, vaikka on tietyt aiheet, joita käsitellään. Vaikka eri kerroilla käsitellään tiettyä aihetta, tapaamiset eivät ole luentomallisia. Pyritään siihen, että tulee keskustelua ja muilta hyviä ajatuksia ja ideoita, Korvensalo-Limmeri kertoo.

Tupakointi on fyysinen riippuvuus, mutta myös tietynlainen psyykkinen riippuvuus.

– Jollakin on tapana, että hän juo aamukahvit ja sen jälkeen polttaa tupakan. Kun lopettaa tupakoinnin, pitää miettiä, miten muuttaa aamutoimia ja ylipäätään tupakointiin liittyviä rutiineja.

Nykyisin saa tupakoida yhä harvemmassa paikassa, ja savuttomia työpaikkoja on paljon.

– Riippuvuus on aina vaikeaa, mutta yhteiskunta tukee sitä, että mahdollisimman moni lopettaisi tupakoinnin. Ihmiset pohtivat tupakointiaan yhä enemmän, kun yhteiskunnallinenkin viesti on tupakoimattomuuden suuntaan. Savuton Suomi 2030 -status elää koko ajan, Korvensalo-Limmeri toteaa.