30-vuotias The 69 Eyes julkaisee lepakkojenginä albumin ja tykittää kevään Euroopassa – Jyväskylässä bändiä kuullaan lokakuussa

30-vuotista taivaltaan juhliva The 69 Eyes -yhtye julkaisee West End -nimisen albumin 13. syyskuuta ja käynnistää levyyn liittyvän kiertueensa Suomesta lauantaina 14. syyskuuta. Jyväskylässä Lutakossa yhtyettä nähdään ja kuullaan 25. lokakuuta sekä jo 28. syyskuuta Club B 52:ssa Ähtärissä.

Tällä hetkellä julkistettuna on kaksitoista Suomen-keikkaa loppuvuoteen, mutta lisäyksiä on vielä luvassa. Suomen jälkeen ensi vuoden keväälle ulottuva kiertue suuntaa Eurooppaan maina Saksa, Tshekki, Puola, Unkari, Slovakia, Itävalta, Italia, Ranska, Englanti, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä sekä Venäjä.

Helsingissä 1989 perustettu The 69 Eyes juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa julkaisemalla Johnny Lee Michaelsin tuottaman albumin, joka sisältää myös Ville Lipiäisen koostaman dokumentin yhtyeestä. Esimakua tulevalta levyltä antavat paitsi singlet, joista ensimmäisenä on jo julkaistu 27 & Done -niminen biisi, mutta myös albumin tekoa valottavat lyhyet trailerit.

– Suomalaisen tämän hetken pop-taiteen johtava nimi Jiri Geller on suunnitellut uuden The 69 Eyes -albumin kannen ”hautajaisilmapallot”. Taitelija muistetaan myös 1990-luvun alussa vaikuttaneesta Isebel’s Pain -yhtyeestä, jonka laulajana hän tuolloin keikkaili myös The 69 Eyesin kanssa. Magee vanha lepakkojengi on siis kasassa. Vilunki 3000 on tehnyt levyjen kansigraffat, joten skenemeininkiä alusta loppuun, Jyrki 69 kertoo yhtyeen tiedotteessa.