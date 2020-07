4h-yhdistyksen työllistämistoiminta tarjoaa nuorille ensikosketuksen työelämään

Jyvässeudun 4H:lla on ollut jo useamman vuoden ajan nuoria työllistävää työllistämistoimintaa. Työpalvelukoordinaattori Anna Pulkkisen mukaan yksi tärkeimmistä asioista on antaa nuorille ensikosketus työelämään ja mahdollisuus ansaita taskurahaa.

– Asiakkaat voivat tilata meidän kauttamme apua esimerkiksi koti- ja pihatöihin. Meillä on työpalvelurinki, jossa on noin 40 nuorta. Yleisimmät tehtävät ovat esimerkiksi ikkunanpesu, siivous, asiointiapu, ruuanlaitto ja pihatyöt sesongin mukaan, Pulkkinen kertoo.

Pihatöitä varten nuoret saavat pari kertaa vuodessa oppia Jyväskylän Puutarhaseuran jäseniltä, useimmiten aktiiviselta puutarhaharrastaja Riitta Peräiseltä.

– Pihatyökurssilla käydään läpi käytännön asioita, esimerkiksi miten kukkapenkki siistitään tai miten nurmikkoa hoidetaan. Yhdistyksen kurssilla käymme läpi työelämän pelisääntöjä. Muun muassa sitä millaisen kuvan antaa työssä itsestään, työajat ja asiakkaiden kohtaamiseen liittyvät asiat. Isoin asiakaskunta ovat iäkkäät ihmiset. Monen yksinäisen päivä piristyy, kun joku tulee auttamaan arjessa, esimerkiksi ruuanlaitossa. Uskon, että työpalvelu on nuorille tärkeää sosiaalisuuden vahvistumista, Pulkkinen sanoo.

Korona vaikutti jonkin verran työtilauksiin, mutta nuoret hoitivat paljon myös asiakkaiden kauppa-asioita.

– Koko toimintamme on löytänyt pikkuhiljaa uusia asiakkaita. Nyt haluamme saada laajennettua asiakaskuntaa. Mitä enemmän saamme tilauksia, sitä enemmän saamme nuoria töihin. Nuoret haluavat tehdä töitä ja kerryttää kokemusta.

Jyväskyläläinen lukiolainen Elsa Näpänkangas aloitti viime lokakuussa 4H-yhdistyksen työtoiminnan siskonsa kannustamana.

– Aluksi mietin, että miten aikani riittää, kun käyn lukiota ja harjoittelen tavoitteellisesti suunnistusta. Voimat ja aika ovat riittäneet, sillä voin tehdä työtä omien aikataulujen mukaan. Minusta on tärkeää, että saa auttaa muita ja työ on merkittävää. Asiakkaat vaikuttavat kiitollisilta, kun autan heitä. Mielestäni myös saamani palkka on kohtuullinen.

Suurin osa Elsan työstä on siivoamista, kaupassa käyntiä, keittiön siivoamista, erilaisia pihatöitä ja ikkunoiden pesua.

– Pihoissa on ollut perussiistimistä ja rikkaruohojen kitkemistä, ja kerran kaivoin ruusupuskaa juurineen pois. Se oli aika fyysistä, mutta nyt on sellainenkin työ tullut tehtyä.

Elsa Näpänkangas suunnittelee jatkavansa työtoimintaa niin kauan kuin asuu Jyväskylässä.