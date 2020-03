63 vuotta keilojen kolinaa

Eletään 1950-luvun loppua. Jyväskylään Cygnaeuksenkadulle on avattu kaupungin ensimmäinen keilahalli. Laji houkuttelee puoleensa myös korkean arvon työtehtävissä olevia henkilöitä, mutta keilahallilla kaikki ovat samanvertaisia. Tämä painuu Seppo Paukun mieleen, jonka lähipiirissä keilataan ja sitä kautta hän itsekin innostuu lajista.

Kun kelataan takaisin nykyhetkeen, 85-vuotias Seppo keilaa edelleen. Käynnissä on 63:s vuosi aktiivista keilausta ja täten mies on Jyväskylän vanhin keilaaja keilausvuosilla mitattuna.

– Keilattua tulee kaksi kertaa viikossa, mutta kyllä tässä hallilla tulee käytyä melko lailla päivittäin, Seppo kertoo.

Halli on Pupuhuhdassa sijaitseva keilahalli, josta on tullut Paukulle tärkeä paikka. Rakkaan lajin lisäksi Pupuhuhdasta löytyy tärkeä yhteisö, josta on vuosien varrella tullut todella läheinen.

Pupuhuhdassa Seppo haluaa yhä kehittyä keilaajana, mistä kertoo myös tuore heittotyylin muuttaminen neljän askeleen vauhdista viiteen askeleeseen puhtaamman heiton toivossa.

– Kysyin hallin omistajalta mielipidettä heitosta. Hän vain totesi, että noilla taidoilla ei välttämättä hirveästi tarvitse muilta kysellä, Seppo naurahtaa.

Omaa keilausosaamistaan Seppo on testannut myös lukuisissa kisoissa, joista erinäisiä mitaleja on kertynyt. Erinäisiä kilpailuvoittoja on tullut monia.

Usein keilaajat kerskailevat yhdellä luvulla: 300. Se on keilauksessa maksimipistemäärä, johon vaaditaan 12 peräkkäistä kaatoa yhdessä sarjassa. Tässä jyväskyläläinen ei kuitenkaan ole koskaan onnistunut.

Myös Jyväskylän mestaruuden puuttuminen muistuu yhä mieleen.

– Peli kulki hyvin ja aloin haihatella tähtitaivaita. Siitähän se paletti sitten levisi, Seppo myöntää.

Vaikka Jyväskylän mestaruus puuttuu, tunnustusta paikallisesti on tullut. Yli 60 jäsenen veteraanikerhossa Seppo on nimetty kunniajäseneksi. Monet Sepon keilailuasiat liittyvätkin juuri tämän veteraanikerhon toimintaan.

Toimintaan liittyy myös kilpailuja, kuten edessä siintävä veteraanien liitto-ottelu, johon Seppo on valittu edustamaan Jyväskylää yhdeksi jäseneksi kahdeksan hengen joukkueessa. Kyseisissä tapahtumissa edustuksia on kertynyt yli 100 kappaletta. Siellä Seppo saa ikänsä vuoksi jo alusta alkaen 25 bonuspistettä, yhden pisteen jokaisesta ikävuodesta 60 ikävuoden jälkeen.

– Ne ovat 50–50 kilpailemisen ja hauskanpidon välillä. Tärkeintä on, että pääsee mukaan, Seppo kertoo.

Seppo jakaa keilaustaitoja myös tovereilleen, sillä hän on ohjaajana keilakerhossa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry keilaa joka tiistai Pupuhuhdassa tunnin verran Sepon opastuksessa.

Yhdistyksen kokouksessa kiinnostusta keilaamiselle kysyttiin ja laajan kiinnostuksen vuoksi vuoro otettiin. Opit uppoavat vaihtelevalla menestyksellä.

– Vaikka kuinka sanoisi vaikkapa askeleista, töpöttämiseksihän se usein menee, Seppo hymähtää.

Eläkkeellä oleva Seppo muistelee lämmöllä työaikaansa myyntiedustajana. Hän kertookin eläneensä sananmukaisesti makeaa elämää, joka jatkuu edelleen ilman työsuhde-etuja.

Tässä makeassa elämässä keilaus on isossa osassa. Viikon kohokohta on aina se, kun keilakengät sekä -pallo heitetään laukkuun ja suunnaksi otetaan keilahalli.

– Jatkan keilaamista niin kauan kuin pallo pysyy kädessä, Seppo toteaa tomerasti.