ARTO TESTI KOLUMNI

Yritysten sparrausohjelma Kasvu Open on muutaman viikon aikana paljastunut yhdeksi maan johtavaksi vientiä tukevaksi organisaatioksi.

Tasavallan presidentin vientipalkinto marraskuun alkupuolella ja eurooppalainen yrittäjyyspalkinto vientiä edistävien organisaatioiden sarjassa pari viikkoa myöhemmin todistavat, että Keski-Suomesta versonut yritysten kasvuohjelma on itse kasvanut merkittäväksi valtakunnalliseksi vientivaikuttajaksi, joka tunnetaan myös Suomen ulkopuolella.

– Kasvu Open keskittyy jatkossakin auttamaan suomalaisia yrityksiä Suomessa. Tuemme toki vahvasti yritysten kansainvälistymistä ja haluamme olla viemässä suomalaista osaamista maailmalle, sanoo Kasvu Open Oy:n operatiivinen johtaja Jaana Seppälä.

Seppälä oli Itävallan Grazissa vastaanottamassa EEPA:n (The European Enterprise Promotion Awards) myöntämää ykköspalkintoa. Mukana olivat myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Sneck sekä Maria Häkkinen Kasvun Roihu Oy:stä.

Seppälä myöntää, että Kasvu Openin omasta askeleesta Suomen rajojen ulkopuolelle kysellään, mutta sellaisia suunnitelmia ei ole. Sen sijaan Kasvu Openiin osallistuneiden ja palkittujen yritysten kansainvälisestä kasvusta on hyviä esimerkkejä ja tilastojakin.

– Peräti 83 prosenttia kasvupoluille osallistuneista yrityksistä on ilmoittanut tavoittelevansa kansainvälistä kasvua. Pelkästään Keski-Suomen alueelta Kasvu Openiin osallistuneet yritykset ovat saaneet Tekes-rahoitusta yli 18 miljoonaa euroa, Seppälä paljastaa numeroina.

Viime vuosien menestyjistä Seppälä mainitsee jyväskyläläislähtöisen Magister Solutions Oy:n, joka vuonna 2014 startup-yrityksenä osallistui Kasvu Openiin ja on kuluneen vuoden aikana kasvattanut asiakasmääränsä 7 000:sta 44 000:een. Kansainvälisen kasvun on mahdollistanut muun muassa yhteistyö maailmanlaajuisten toimijoiden, esimerkiksi Airbus-organisaation kanssa.

– Mikä parasta yrityksen perustaja Kari Aho on ollut myöhemmin myllärinä mukana jakamassa osaamistaan ja kokemuksiaan tuleville kasvuyrityksille. Kasvu Openin vahvuus piileekin siinä, että kasvupoluille osallistuneet yritykset tuottavat uusia asiantuntijoita mylläreiksi, joita tällä hetkellä on noin 1 500.

Toisena jyväskyläläisenä viime vuosien kasvajana Seppälä mainitsee 2014 perustetun Flashnode Oy:n, joka on erikoistunut online-projekteihin ja innovaatioihin.

Jaana Seppälä korostaa, että kaikki menestyvät yritykset eivät toki tule it- tai ohjelmistoympäristöstä.

– Hyvä esimerkiksi ”maanläheisestä” Kasvu Open -yrityksestä on leivonmäkeläinen Jukolan Juusto Oy, joka on osallistunut kasvupolulle kaksikin kertaa ja tänä vuonna pääsi sadan finalistin joukkoon. Yrittäjä kertoo löytäneensä tätä kautta ratkaisuja muun muassa kasvun rahoittamiseen, ja uusia, merkittäviä avauksia on odotettavissa.

Seppälä korostaa, että miellyttävistä edustustehtävistä huolimatta uusi Kasvu Open -kausi on jo hyvässä vauhdissa ja ilmoittautuminen kasvupoluille menossa. Ilmoittautumisaikaa on toukokuuhun saakka.

Uutuutena osallistujille on tarjolla Sijoittajan suosikki -palkinto, jonka voittajalle on luvassa jopa miljoonan euron kasvurahoitus.

Haastavaan ensi vuoteen kuuluu myös toimitusjohtajan valinta Uljas Valkeisen seuraajaksi. Valintaprosessi on jo käynnistynyt.

Operatiivinen johtaja Jaana Seppälä esittelee ylpeänä vastaanottamaansa EEPA:n palkintolaattaa.

Maria Häkkinen, Seppo Sneck ja Jaana Seppälä iloitsevat EEPA:n palkinnosta Itävallan Grazissa.