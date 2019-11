Aasialainen Nom-ravintola aloitti Jyväskylässä

Tran Nhat Dai, 42, oli maanantai-iltana Jyväskylän keskustassa yhtä hymyä. Puistokatu 5:ssä avattu aasialainen ravintola Nom saattoi vihdoinkin ottaa vastaan asiakkaita. Paikka olikin illalla jo suhteellisen täynnä.

Alun perin aasialaista fuusiokeittiötä edustava ravintola oli tarkoitus avata jo kesällä, mutta sattunut vesivahinko siirsi avaamista. Luonnollisesti myöhästyminen hieman harmittaa omistajaa, mutta pääasiassa katse on tulevassa. Pietarsaaressa ravintolaoppinsa saanut Tran Nhat Dai haluaa kehittää ravintolakonseptia. Mahdollista on sekin, että idean ympärille syntyy ketju. Koko perhe kun on ravintola-alalla.

– Mietin pitkään, satsatako Pietarsaareen vai aloittaako jossakin muualla. Katsastin Kuopion, Lahden ja Porin mutta ihastuin heti Jyväskylään kaupunkina. Tämä on todella kaunis ja kiva kaupunki. Ja tässä meillä on hyvät liiketilat. Toivotaan, että kaikki menee hyvin.

Oletettavasti opiskelijoista tulee uuden ravintolan asiakkaita, jolloin parkkipaikkojen vähyys välittömässä läheisyydessä ei ole ratkaisevaa.

Ravintolassa on 86 paikkaa.

– Enemmänkin olisi saanut mutta haluan, että ravintolan sisällä on väljyyttä, Tran Nhat Dai sanoo.

Tämän viikon ravintola, joka siis tarjoaa kaikenlaista aasialaista ruokaa – siitä termi fuusio – toimii buffet-periaatteella, myöhemmin tulee sitten myös menu ja viinilistat.

Tran Nhat Daita ei keittiössä nähdä, sen puolen hän jättää muille ammattilaisille. Mutta muutoin yrittäjä on paikalla asiakkaita palvelemassa.

– Haluan kokeilla, miten tässä menestyä. Tiedän, että päivistä tulee pitkiä, mutta olen siihen tottunut, vuodesta 1989 Suomessa asunut Tran Nhat Dai sanoo.