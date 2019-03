Abba-fani on aina Abba-fani

Abban musiikki on niin suosittua, että sitä halutaan kuulla vuodesta toiseen. Suomen Musiikkiteatterin ohjelmistossa se on saanut jo klassikon leiman, sillä parhaillaan Suomea kiertää viidettä vuotta, tänä keväänä uudella kokoonpanolla Golden Abba Show.

Pieni tauko oli välissä, mutta jälleen uusi nelikko hurmaa Abba-faneja.

Shown ohjannut tamperelainen Petri Lairikko toteaa, että yleisö periaatteessa pakottaa pitämään sitä ohjelmistossa.

– Niin kauan kuin yleisö haluaa tulla sitä katsomaan, niin kauan meidän on sitä esitettävä. Olemme tehneet viiden vuoden aikana monta muuta esitystä, jonka elinkaari on vuoden tai kaksi. Abba-musikaalin suosio perustuu musiikkiin. Kun olet Abba-fani, olet sitä ikuisesti, Lairikko sanoo.

Golden Abba Show on nimenomaan show, jossa musiikki on pääosassa. Vaikka esitys ei ole tarinallinen, päästään siinä kuitenkin syvemmälle kuin pelkässä konsertissa.

– Esityksessä nautitaan musiikista ja tanssista, mutta samalla kerrotaan myös yhtyeen tarinaa aivan alkuajoista lähtien. Olemme teatterin tekijöinä tarinankertojia, joten haluamme tuoda henkilöitä mukaan. Abban tarinan tekee mielenkiintoiseksi, että yhtyeessä oli kaksi pariskuntaa. Heille tuli avioerot, ja samaan aikaan elettiin suurimmassa suosiossa. Monet biisit liittyvät myös heidän elämäntilanteeseensa, kuten esimerkiksi avioeron aikoihin tehdyt One of us tai The Winner takes it all.

Lairikko miettiikin, että olisiko pariskuntien avioliitot pysyneet kasassa, jos ei olisi ollut näin suurta uraa. Agnetha Fältskog ja Anni-Frid Lyngstad olivat hyvin erilaisia. Toinen olisi halunnut olla kotona ja toinen halusi maailmalle.

Show’ssa kuullaan muun muassa Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Waterloo, Summer Night City, Voulez Vous, When I Kiss The Teacher ja Tiger.

Kaikkiaan show’ssa kuullaan noin 30 biisiä. Osa niistä on yhdistelty potpuriksi.

– Mukana voi olla joitakin vähemmän tunnettuja biisejä, ja ehkä jonkun suosikki voi puuttua, koska Abban tarjonta on niin laaja.

Golden Abba Show’ssa laulavat Siru Airistola, Piritta Lumous, Olli Kärki ja Marko Lämsä.

– Abban musiikissa on laulajille haastetta, koska laulu on moniäänistä. Meidän esityksessämme pääsevät vähän miehetkin sooloilemaan.

Abban musiikki saa yleisön Lairikon mukaan helposti syttymään.

– Konserttisalit ovat vähän sellaisia, että suomalaiset pelkäävät lähteä mukaan. Hiljainen yleisö on yhtä hyvä, kun he kuuntelevat musiikkia intensiivisesti. Toivottavasti ihmiset lähtevät mukaan, irrotellakin saa.

Golden Abba Show Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 30.3. kello 19.