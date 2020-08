Adi L Hasla räppää entistä diipimmin ja avaa elämäntarinaansa dokumentissa

Räppäri Adi L Hasla eli Adil Hatni julkaisi toukokuussa kolmannen albuminsa. 8. päivä -niminen levy eroaa tyyliltään artistin aiemmasta tuotannosta. Adi L Hasla nousi suuren yleisön tietoon riehakkaalla bileräpillä. Uuden musiikin sävy on vakavampi, ja 8. päivä -levyllä kuullaan muun muassa cover-versio Tavaramarkkinoiden kaihoisasta Kevät-biisistä.

Kolmeakymppiä lähestyvä räppäri kokee, että ikä ja koetut asiat ovat tuoneet hänen ajatteluunsa erilaista syvyyttä.

– Mulla oli tosi vahva tunne, että haluan sanoa asioita eri tavalla ja uudistua artistina. Olen ollut pitkään tunnettu klubiräpistä ja huolettomasta meiningistä, mutta tällä levyllä halusin avautua enemmän, hän kuvailee.

Samaan aikaan uuden albumin kanssa julkaistiin myös Youtubessa lyhytdokumentti Välitilinpäätös. Dokumentissa seurataan Adi L Haslan tarinaa lähiön pikkupojasta yhdeksi Suomen soitetuimmista artisteista.

Adi L Hasla kertoo pitäneensä aikaisemmin melko tiukasti kiinni yksityiselämästään. Hän koki kuitenkin, että nyt on oikea hetki avata omaa elämäntarinaa kuuntelijoille.

– Dokumentissa saa vähän kiinni siitä, kuka mä olen ja kuinka mun tarina on mennyt. Siitä saa ehkä sellaista näkökulmaa, että tämä tyyppi on muutakin kuin ne klubilla soivat bängerit. Siellä on ihmiselämä taustalla ylä- ja alamäkineen, Adi L Hasla kertoo.

Dokumentissa Adi L Hasla kertoo lapsuudestaan Jyväskylän Kuokkalassa. 1990-luvun Kuokkala oli monikulttuurinen paikka, ja tulevan räppärin kaveriporukassa oli paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Adi L Hasla muistelee dokumentissa huvittuneena, kuinka välitunneilla jalkapallopeleissä jakauduttiin ”suomalaisten” ja ”ulkomaalaisten” joukkueisiin. Suomessa syntynyt Adi luokiteltiin ulkomaalaiseksi, koska tämän isä on marokkolainen.

Kuokkala on räppärille edelleen tärkeä paikka.

– Heti kun ajan sillan yli sinne, niin mun keho ja mieli rauhoittuvat. Tunnen jokaisen oikoreitin ja kadunkulman siellä, se on mulle rauhoittumisen paikka, Adi L Hasla kuvailee.

Moni räppäri on ponnistanut Jyväskylästä, ja Jyväskylää on usein tituleerattu jopa Suomen räppipääkaupungiksi. Jyväskyläläisräppärit tuntevat kaikki toisensa jotain kautta, Adi L Hasla kertoo.

– Kaikilla ura on lähtenyt kerhotaloista, kotibileistä ja freestyle-ringeistä. Jyväskylässä on ollut aina tosi vahva diy-meininki, kaikki opetellaan tekemään itse.

– En tiedä miksi Jyväskylästä tulee niin paljon räppäreitä, mutta pakkoa sanoa, että olen ylpeä siitä, hän lisää.

Adi L Hasla esiintyy lauantaina Brassa. Hän odottaa keikkaa innolla, sillä koronan aiheuttaman tauon jälkeen räppärillä on ehtinyt olla vasta kaksi keikkaa.

– Jyväskylään on aina kiva tulla keikalle. Ei pelkästään siksi, että se on kotikaupunki, vaan siellä on myös aina tosi hyvä meininki.