Aino ja Alvar Aallon tarina laittaa katsojat Jyväskylän Kesässä todellakin liikkumaan – tutustu Jyväskylän Kesän muuhunkin ohjelmistoon

– Esitys saa tietynlaisen takuun, kun se on osa Jyväskylän Kesää. Toisaalta se kertoo myös luottamuksesta minua kohtaan.

Sankilampi pitää hienona, että Teatterikoneen esitys on mukana Pohjoismaiden vanhimmassa yhtäjaksoisesti järjestetyssä kaupunkifestivaalissa.

– Toivottavasti esitys herättää kaiken muun lisäksi kiinnostusta Aino Aaltoa kohtaan, sillä hän on jäänyt puheissa yleensä miehensä varjoon. Olisiko Alvarista koskaan tullut sellaista kuin tuli ilman Ainoa? He kehittivät paljon toisiaan, Sankilampi miettii.

Miten kesäteatteri eroaa ”talviteatterista”?

Kesäteatteri on kokonaisvaltainen kokemus. Siinä ollaan esimerkiksi luonnon keskellä ja sään armoilla. Kesäteatteri ei ole ehkä niin vakavaa. Pukukoodi ei ole kovin tarkka, ja jokainen saa olla sellainen kuin on. On hyvä, että teatterit eroavat toisistaan.

Mikä on ikimuistoisin näkemäsi taide-esitys?

Se taisi olla ARS 95 -näyttely. Luulin näkeväni valokuvissa nukkuvia ihmisiä, mutta he olivatkin kaikki kuolleita. He olivat niin rauhallisen näköisiä. Se oli yhtä aikaa kaunista ja rumaa, ja siinä kävi katsojana läpi koko tunnekirjon. Näyttely jätti minuun ikuisen jäljen.

Mikä esitys pitäisi joskus vielä nähdä itse?

Ulkomailla jokin immersiivinen esitys, jossa koko rakennus on valjastettu esityksen käyttöön. Esimerkiksi brittiläinen Punch Drunk -ryhmä on tehnyt sellaista. Olen suunnitellut samantyylistä esitystä Jyväskyläänkin.

Mikä on paras kesäharrastus?

Uiminen järvessä ja saunominen on aivan parasta. Se olo, joka tulee, kun ui puhtaassa vedessä. Siinä on jotain vapauden tunnetta.