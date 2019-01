Akanat juhlii toista levyään 12. tammikuuta

Lauluryhmä Akanat nauhoitti kesällä toisen levynsä Tutut tuulet, joka ilmestyi marraskuussa. Joulukiireet estivät sen, että albumia ei päästy juhlimaan. Nyt vahinko otetaan takaisin 12. tammikuuta, kun kello 14 Sepänkeskuksessa Jyväskylässä pidetään vapaamuotoinen konsertti.

Levyn laulut ovat uusia. Niiden takana on viisi naista Salme Kuusela, Sirkka Saarento, Terttu Mattila, Sirkka Huhtahaara ja Liisa Kinnunen sekä miehet Eero Verkasalo ja Niilo Laitinen. Laulut johtaa Olga Kallio, hän myös vastaa sovituksista. Levyn tuottaja on Salme Kuusela-Mäkinen, joka on tuttu Keskisuomalaisen lukijoille Lukijan runot -palstalta.

Säestyksestä Sepänkeskuksen livetilaisuudessa vastaa pianisti Hannu Ala ja haitaria soittaa Olavi Iivarinen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Akanat pitää lisäksi perinteisen ystävänpäivän konsertin yhdessä muiden paikallisten kuorojen kanssa lauantaina 16. helmikuuta. Paikkana on tällöinkin Sepänkeskus Jyväskylässä.