Alastonmalliksi syövästä toipumisen jälkeen

Yhdysvalloissa alastonmallin töitä tekevä Tiina Keskitupa yllättää kertoessaan, että hän ajoittain hämmentyy miesten lähestymisistä. Luulisi, että alastomuuteen tottunut nainen on sinut tilanteessa kuin tilanteessa.

– Jos ei nyt ihan kaikki miehet niin monet haluaisi mut ja mua. Sen huomaa eri tilanteissa, esimerkiksi, jos vaikka kävelen kadulla ilman meikkiä. En huomannut sitä itse ensin, mutta sitten yksi mies sanoi, että voisin saada kenet tahansa. Miehiltä myös tulee eroottisia viestejä koko ajan. Varmaan siksi naiset ei tykkää musta, Keskitupa sanoo ja naurahtaa.

– Kysyin eräältä kuvaajakaveriltani kerran asiaa ja hän sanoi: ”Because you’re very attractive, beautiful girl with sex appeal”. Enkä edes halua olla haluttava miesten edessä. Mutta mulla on nyt itsevarmuutta, jota ei ole aina ollut. Itsevarmuutta sain tekemällä alastonkuvauksia.

Itsestään selvää kaikki tämä ei kuitenkaan ole ollut.

– Täällä Kaliforniassa olen melkein joka päivä shortsit tai lyhyt hame päällä, sääret esillä. Ne ovat mun hyvä puoli, mutta mun pitää olla kiitollinen, että mulla edes on molemmat sääret. Vuonna 2001 mulla oli sarkooma, harvinainen syöpä polvessa. Ennen syöpää en koskaan pitänyt mitään paljastavia vaatteita.

Keskitupa saa jatkuvasti myös tarjouksia tehdä pornoa ja privaattikuvauksia.

– Voisin tehdä paljon rahaa, jos haluisin, ja varmasti riittäisi töitäkin. Mutta ei noi ole mun juttu...

Lopuksi Tiina paljastaa kotimaisen julkkisjuorun.

– Tuli joskus seukattua Oskari Katajiston kanssa. Olin sen luona muutaman yön parina eri kertana, ja käytiin myös baareissa, Suomenlinnassa ja Linnanmäellä. Oskari oli oikein mukava tuttavuus.