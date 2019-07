Annemari Johansson Keskisuomalaisen tatskakisasta: “Tämä on minun elämäntyyliäni”

Keskisuomalaisen kesäiseen tatuointikisaan pääsee osallistumaan myös Suur-Jyväskylän Lehden kautta. Laita kuva tatuoinnistasi osoitteeseen tanaan@keskisuomalainen.fi ja kerro lyhyesti tatskan tarina. Kisaan voi osallistua vain yhdellä tatuoinnilla per henkilö.

Raati valitsee lähetetyistä tatuoinneista 10, joista sitten tilaajat ja lukijat saavat äänestää mieleisimmän Ksml.fi-sivustolla. Palkintona voittajalle on 250 euron lahjakortti Fireline Tattoo -liikkeeseen (Vapaudenkatu 79, Jyväskylä). Kilpailu kestää koko kesän, joten seuraa uutisointia.

Kisaan on jo tatskansa lähettänyt siilinjärveläinen Annemari Johansson, 31, on nainen, josta pintaa raaputtamalla paljastuu elämää nähnyt nainen. Ja pinnalla tarkoitan nyt hänen tapaansa paljastaa itsensä somekuvissa, ajoittain lähes alastomana, tatuoinnit verhonaan. Pinnan alla on sitten jotain syvällisempää.

Annemari Johansson tekee vain taiteellisia kuvia. Kuva: Kari Kumpulainen

– Nännit ja pimppa pysyvät piilossa. Tehdään kuvia hyvällä maulla rajat muistaen, Johansson itse sanoo.

Nainen, joka on paljastanut itsensä hyväntekeväisyyskalenteriin sekä ollut Napakymppi- ja Suhdesoppa-tv-ohjelmissa. Ja joka omien sanojensa mukaan kävi lähellä kuolemaa muutama viikko sitten.

– Tulehdusarvot olivat 500, kun mut vietiin terveysasemalta KYSiin. Selvisi, että mulla on joku bakteeri kurkussa. Mut nukutettiin ja heräsin teholla kolme päivää myöhemmin, Johansson kertoo hyvin bassovoittoisella äänellä.

No niin. Tämä on sivujuonne ja bonus, sillä alun perin piti puhua naisen tatuoinneista muistutuksena Keskisuomalaisen tatskakisalle.

– Ekan tatskan otin 14-vuotiaana. Viime viikolla otin viimeisimmän. Tämä on mun elämäntyylini. Periaatteessa jokainen tatska kertoo jonkun tarinan, mutta yksittäistä lukua en pysty enää kertomaan, koska ne yhdistyvät.

Ja sitten Johansson herkistyy.

– Mulla on sormissa tatuointi 1402. Se on ystävänpäivä. Kolme vuotta sitten mun isä kuoli yllättäen ystävänpäivänä. On neljä kuviota. Kyynel merkitsee surua, tähti taivasta, risti kuolemaa ja sydän rakkautta, kauneusalan yrittäjänä Siilinjärvellä toimiva Johansson kertoo.