Arja Koriseva avaa Jyväskylän Kesän konsertissa, jonka kokoaminen sai tunteita liikkeelle

Arja Koriseva juhlistaa tänä vuonna 30-vuotista taiteilijauraansa. Hän aloittaa juhlavuoden Jyväskylän Kesän avajaiskonsertissa 3.7. yliopiston päärakennuksen juhlasalissa.

Hänen kanssaan esiintyy tango- ja viihdeorkesteri Guardia Nueva, jonka kanssa Koriseva tekee loppuvuonna laajan juhlakonserttikiertueen. Jyväskylän Kesän konsertti on näillä näkymin ainoa juhlakonsertti tällä seudulla.

– Juhlakonsertissa ei ole tarkoitus edetä kronologisesti uraani ja sitä, mitä kaikkea olen tehnyt 30 vuoden aikana. Minulla oli ajatuksena, että saadaan kasaan ihana kokonaisuus siitä musiikkimaailmasta, mitä olen laulanut vuosien aikana eli tangoja, klassikkoikivihreitä ja musikaalisävelmiä, Koriseva sanoo.

– Konsertissa kuullaan esimerkiksi tutut Kuningas kobra ja Enkelin silmin, jotka on sovitettu uudelleen tälle orkesterille. Kun he soittavat, laulut saavat uuden ilmeen.

Kun Koriseva kirjoitti vuonna 2015 ilmestynyttä kirjaa Kuningatar Arja – ammattina artisti hän kävi läpi omaa uraansa. Hän tutki konkreettisiakin laatikoita, joissa on lehtileikkeitä ja valokuvia. Samaa työtä hän teki juhlakonsertin ohjelmistoa suunnitellessa.

– On naurattanut ja itkettänyt, ja välillä mietin, että tällaistako kaikkea on tapahtunut. Ajattelen kuitenkin, että juhlakonsertti on katsomista eteenpäin niillä musiikkityyleillä, joita olen kaikki vuodet esittänyt.

– Minulle on luonteenomaista heittäytyä uuteen ja kokeilla eri asioita. Olen saanut tehdä viihdettä ja musiikkia monella tapaa, ja olen päässyt jalostamaan taitojani, Koriseva sanoo.

Hän jatkaa, että hänelle on ollut suuri motivaation lähde, kun on voinut tehdä työtä monipuolisesti.

Arja Koriseva työstää parhaillaan myöhemmin syksyllä ilmestyvää levyään. Tuleva levy on sellainen, jollaisen hän on halunnut tehdä pitkään ja jota häneltä on myös toivottu.

– Olen laulanut monta vuotta akustisissa konserteissa ja ehdottanut monesti levy-yhtiölle, että haluaisin tallentaa ne laulut. Konsertin jälkeen on tultu kysymään, voiko lauluja ostaa levynä, ja juhlavuonna haluan vastata toiveeseen.

– Pianisti Minna Lintukangas innostui asiasta, ja mukaan lähti myös Yö-yhtyeen kitaristi Jari Latomaa. Hän haluaa tehdä minulle biisejä, ja valmiina ovat Enkeleitä yövuorossa ja toukokuun lopussa julkaistu Majakanvartijat, Koriseva kertoo.

Majakanvartijat-laulun sanat kolahtivat artistiin itseensäkin, sillä hänen tyttärensä on ollut vuoden Chilessä vaihto-oppilaana ja esikoinen on lähtenyt jo kotoa.

– Laulu kertoo siitä, kun ihanat nuoret lähtevät pesästä ja lentävät omille siivilleen. Tämä on tietynlainen voimalaulu ja myönteinen laulu siitä, miten vanhemmuudessa kasvaa pikkuhiljaa siihen, että lapset muuttavat pois kotoa.