Arttu Wiskarin elämänmakuiset hitit soivat Himoksella

Suuriin suomalaisiin sanataitureihin kuuluva laulaja Arttu Wiskari esiintyy Jämsässä Himos Areenalla lauantaina 23. marraskuuta.

Wiskari nousi suuren yleisön suosioon singlellään Tuntematon potilas. Debyyttialbumi Arttu Wiskari julkaistiin kesäkuussa 2011 ja se myi kultalevyyn oikeuttavan määrän kolmessa viikossa.

Wiskarin tunnetuin biisi lienee kuitenkin hyvän tuulen rallatus Sirpa, jonka musiikkivideota on katsottu Youtubessa yli kolme miljoonaa kertaa.

Uusin single Suomen muotoisen pilven alla jatkaa tuttua Wiskarin verbaalisti lahjakasta ja tarttuvan melodista tyyliä. Wiskarin biisit tuntuvat kertovan suomalaisten arjesta koskettavalla tavalla. Wiskari onkin palkittu vuoden tulokkaana Iskelmä Gaalassa 2012.

Musiikkiuran lisäksi Wiskari on tuttu myös televisiosta. Häntä on nähty esimerkiksi Dancing on Ice Suomi - ja Vain elämää -tv-sarjoissa. Lisäksi Wiskari on esiintynyt Yle Areenan sarjassa Unelmia ja studiohommia, jossa seurataan Wiskarin ja kumppanien Mökkitie Records -levy-yhtiön vaiheita. Ohjelmassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten hitti synnytetään. Wiskari esimerkiksi oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ennen hittejään.