Aviciinkin soittaminen onnistuu kanteleella – popkanteletar Ida Elina Jyväskylässä sunnuntaina 17.3.

Popkanteletar Ida Elina haluaa rikkoa pinttyneitä mielikuvia ja ennakkoluuloja kanteleensoitosta ja viedä kansallissoitinta maailmalle. Tällä hetkellä hän treenaa kanteleella Aviciita.

– Luulin, että Aviciin Wake Me Up on liian vaikea, mutta viimein keksin tavan, jolla sen voi soittaa, muusikko intoilee.

Hänen mielestään kanteleen paras puoli on juuri sen monipuolisuus: sillä voi tehdä niin paljon kuin inspiraatiota ja taitoa vain riittää.

Ida Elina toteaa, että oletukset kantelemusiikista lähtevät usein jo siitä, miltä kanteleensoittajan pitää näyttää: visuaaliseen mielikuvaan kuuluu kansallispuku ja kansallismaisema.

– Monet ajattelevat, että kantelemusiikki on tylsää. Minulle on tultu monta kertaa sanomaan keikan jälkeen, että tämähän olikin ihan toisenlaista. Kantele on upea soitin, Ida Elina sanoo.

32-vuotiaan kantelettaren keikkakalenteri näyttää täydeltä. Keväämmällä on luvassa kiertuetta paitsi Keski-Eurooppaan ja Baltiaan, myös Kanadaan.

– Keikkailen paljon myös Kiinassa, hän lisää.

Ida Elinan ja kanteleen yhteinen tarina alkoi hänen ollessa 13-vuotias. Ida Elina halusi soittaa kanteletta siskonsa kiusaksi ja yllättyi itsekin omasta innostuksestaan.

Kymmenen vuotta sitten hän näki Youtube-videon, jossa slap-kitaristi soittaa Michael Jacksonin Billie Jeanin. Ajatus siitä, mitä hän halusi kanteleella tehdä, alkoi kirkastua.

– Tein Youtubeen videoita, ja suosio alkoi kasvaa tasaisesti, Ida Elina kertoo.

Ensin muusikkoa jännitti, miten kantelepiireissä suhtaudutaan hänen lähestymistapaansa ­– kantelepoppia kun ei ollut pahemmin vastaavalla tavalla soitettuna kuultu.

Kaikki ovat kuitenkin suhtautuneet positiivisesti ja olleet samalla tyytyväisiä siihen, että myös nuoret kiinnostuvat Ida Elinan innostamana kanteleesta.

– Popmusiikkihan on tavallaan tämän ajan kansanmusiikkia. Sitä arkipäivän musiikkia, mitä nuoret kuuntelevat.

Ida Elina unelmoi, että Youtube-videot saavuttaisivat yli 50 000 katselukertaa ja hän pääsisi Yhdysvaltain-kiertueelle sekä suomalaiseen tv-gaalaan esiintymään. Nämä unelmat ovat jo toteutuneet, ja seuraavana haaveena Ida Elinalla on konserttisalikiertue ympäri maailmaa.

– Kirjoitin unelmani ylös ja ajattelin, että ne ovat mahdottomia. Meni vuosi tai kaksi, niin ne toteutuivat. Päätin alkaa unelmoida enemmän.

Ida Elinan konsertti sunnuntaina 17.3. kauppakeskus Sepän Kipinässä.