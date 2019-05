Bikini fitnessissä seksikäs lavalook on vain kovalla työllä tehdyn kakun kuorrutus

Heta Kurko, 23, harrastaa bikini fitnessiä. Tai ei pelkästään harrasta, vaan ottaa sen tosissaan kilpailumuotona.

– Lokakuussa 2017 päädyin vaihtamaan valmentajaa ja hyppäsin Team Fullmetalin kelkkaan. Tavoitteena on ensi syksyn Nordic Fitness Expo lajina bikini fitness, Kurko kertoo.

Tean Fullmetal on jyväskyläläinen fitnesstiimi, jota vetää Heidi Edelmann. Kurko itse on jyväskyläläinen kuntosalivalmentaja ja personal trainer.

Mikä lajissa sinua kiehtoo?

– Itsensä jatkuva ylittäminen ja haastaminen. Aina löytyy lisää opittavaa eikä ikinä ole lajiin valmis. Mikään ei myöskään tule valmiina nenän eteen eikä mitään voi saavuttaa ilman, että sen eteen tekee kaikkensa. Ehkä juuri lajin haasteellisuus ja monipuolisuus on se juttu.

– Suurin motivaatio tähän tulee ehdottomasti omasta tekemisestä ja kehittymisestä. Kaikki arjen valinnat peilaa täysin tuloksiin. Minulle perusarkeen kuuluu ruokien etukäteen valmistelua ja treenien sovittamista töiden oheen. Kaikkeen tottuu, ja kun tekee sitä, mistä tykkää, ei se tunnu pakon edessä puurtamiselta. Kaikessa tässä oikeanlaisella valmentajalla on iso rooli. Kun tiedät, mitä valmentajasi on saavuttanut ja tehnyt tavoitteidensa eteen, ei ihan heti tule mieleen valittaa nälkää tai väsymystä. Kun tiedät, että mikään palaute ei ole aiheetonta, tuntuu pienetkin onnistumiset heti suuremmilta, Kurko sanoo.

Oletko tehnyt mallin töitä tai ajatellut missikisoihin osallistumista?

– Mallin työt ei ole minua kuvaava juttu. Mikään fitnessprinsessa en ole, eivätkä mitkään kauneuskilpailutkaan ole se minun juttuni. Tykkään enemmän meikittömänä ja tukka takussa puurtamisesta salilla. Se kilpailutilanteen lookki bikineineen ja rusketuksineen on vain se viimeinen silaus, kun lähden näyttämään tehdyn työni tulokset.

Kun nainen polttaa rasvaa, yleensä rinnat pienevät. Kuitenkin lavalla pitäisi bikineissä olla muodokas. Joillakin kilpailijoilla näkee silikonit, oletko sinä luomu?

– Itselle lavakunto on paljon muuta kuin silikonirinnat. Sillä mennään, mitä on annettu ja se riittää mihin riittää. Koen, että minulla on paljon muuta annettavana ja haluan tuoda fysiikkani esille juuri sellaisena kun se on. Ikinä ei voi kuitenkaan tietää mitä tuleva tuo, mutta sanoisinko, että aika suurien asioiden äärellä täytyisi olla, jotta silikoneihin ryhtyisin. Ei minulla sitä vastaan mitään ole, mutta itse en koe sitä tarpeelliseksi.

Jos saisit perustella lajin harrastamista nuorelle tytölle, miten sen tekisit?

– Ihan ensin toivoisin lajin pariin tähtäävien nuorten hankkivan ammattitaitoisen valmentajan. Kukin lähtee lajiin mukaan omista lähtökohdistaan ja omin perustein, mutta jos perustelut on lähinnä olla kireässä kunnossa ja saada näkyvyyttä, en välttämättä koe lajin olevan oikea. Fitnesslajit kasvattavat paljon ja opettavat itsestä uusia asioita, mutta kannattaa ensin kokeilla, miltä tuntuu treenata säännöllisesti ja syödä vielä säännöllisemmin. Jos et koskaan ole kokeillut, miltä tuntuu elää ruokavalion varassa, voi harppaus olla aika suuri, Heta Kurko sanoo.