Brittiläinen goottirockin konkaribändi New Model Army tammikuussa Jyväskylään

Punkin, uuden aallon ja goottirockin saralla pitkän uran tehnyt brittiläinen New Model Army soittaa tammikuussa Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa.

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä yhtye nousee 30-vuotista taivaltaan samana vuonna juhlivan Tanssisali Lutakon lavalle perjantaina 31. tammikuuta. Kyseessä on samalla orkesterin ensimmäinen esiintyminen Suomessa vuoden 2010 jälkeen.

Laulaja Justin Sullivanin johtama, usein poliittisesti kantaaottavista sanoituksistaan tunnettu bändi perustettiin vuonna 1980. New Model Armyn tuorein albumi on elokuussa ilmestynyt ja hyvin menestynyt From Here.

Jyväskylän lisäksi New Model Army soittaa Suomessa helmikuussa myös Oulussa ja Helsingissä.

Muita Jelmun keikoilla Jyväskylässä tammikuussa esiintyviä brittiveteraaneja ovat Mustassa Kynnyksessä 11.1. soittava hardcore-yhtye Discharge sekä 30.1. Tanssisali Lutakkoon saapuva laulaja-kitaristi Wilko Johnson.