Burleskista tunnettu Molla la Donna jätti Jyväskylän virkistääkseen alternative-kulttuuria: katso kuvat!

Molla la Donna on alternative model sekä esiintyjä, joka Jyväskylässä nousi tietoisuuteen burleskiesityksistään. Nyt nainen on muuttanut pois Jyväskylästä, mutta on yhä monessa mukana.

– Muutin lähemmäksi Tamperetta lähinnä uusien työmahdollisuuksien perässä. Tampere tarjoaa myös oivan pelialustan alternative-kulttuurin parissa toimimiseen ja uuden verkoston kuvausten saralla.

Yksi hanke, jossa Molla la Donna on mukana on Metal Angel -kisa.

– Metal Angel -kilpailussa etsitään persoonallista pr-henkilöä. Olen itse pitkästä aikaa kilpailijan roolissa ja tällä hetkellä mukana kilpailun finaalissa. Voittaja ratkeaa keväällä Alternative Expo -tapahtumassa.

Mitä tekee Rocking Alternative Dare ry?

– R.A.D. on vaihtoehtokulttuuriyhdistys, joka kokoaa yhteen Suomen alternative-kulttuurin toimijoita. Yhdistyksen tavoitteena on nostaa koko alternative-skene hiukan ammattimaisempaan suuntaan ja samalla nostaa arvostusta vaihtoehtoisia taiteilijoita kohtaan. Meillä on Suomessa vahva alakulttuurin maailma, mutta liian monet yrittävät pärjätä siinä omillaan. Meillä on myös paljon yrityksiä, jotka haluaisivat erottua massasta, mutta eivät tiedä millä keinoin. Rocking Alternative Dare ry tarjoaa ratkaisun molemmille.

Molla la Donna rakastaa kameraa. Kuva: Sami Haavisto

Olet siis vähentänyt burleskiesiintymisiä?

– Minulla on nyt ollut sen verran kiirettä muuton, Metal Angel -kisan ja uusien työkuvioiden kanssa, ettei virta ole yksinkertaisesti riittänyt burleskiin. En halua nousta lavalle, jos tiedän, etten voi antaa kaikkeani yleisölle. Minulla on kuitenkin uusi numero suunnitteilla kesälle, eli kokonaan en ole lavoja jättämässä.

Mitä muuta kuuluu elämääsi?

– Tällä hetkellä aika kuluu remontin ja uuteen kaupunkiin tutustumisen kanssa, mutta keväällä lähdetään taas puskemaan uudella energialla. Luvassa on ainakin reippaasti uusia cosplayhahmoja.