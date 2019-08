Children Of Bodom tekee joulukuussa klubikiertueen, suomalaisen metallin jättinimi nähdään myös Jyväskylässä

Juuri Helsingin Kaisaniemessä uransa suurimman Suomen ulkoilmakonserttinsa soittanut Children Of Bodom kiertää joulukuussa kotimaisia klubeja. Jyväskylässä laulaja-kitaristi Alexi Laihon luotsaama metallibändi soittaa 13.12. Tanssisali Lutakossa. Keikka päättää 5.12. Seinäjoelta alkavan kiertueen.

Melodista death metalia soittava Children Of Bodom on Nightwishin ja HIMin ohella yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisbändeistä. Orkesterin viimeisin albumi Hexed julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa. Levy nousi Suomessa suoraan virallisen albumilistan ykköseksi.

Joulukiertueen lämmittelijät julkaistaan järjestäjän tiedotteen mukaan myöhemmin. Kaisaniemessä Children Of Bodomia ennen lavalle nousi muun muassa jyväskyläläinen Lost Society, joka on kiertänyt helsinkiläisbändin lämmittelijänä aikaisemmin ulkomaillakin.

Seinäjoen ja Jyväskylän lisäksi Children Of Bodomin kiertue pysähtyy Oulussa, Torniossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Jyväskylän seudulla bändi on esiintynyt edelllisen kerran Laukaan Peurungassa lokakuussa 2018. Jyväskylässä Children Of Bodom on soittanut viimeksi Paviljongissa vuonna 2015. Tanssisali Lutakossa yhtye nähtiin viimeksi tapaninpäivänä 2014.

Joulukiertueen lipunmyynti alkaa maanantaina 2. syyskuuta.