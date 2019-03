Diandra ja Teemu Roivainen esittävät rakkauslauluja Paviljongissa

Diandra ja Teemu Roivainen esiintyvät Sydämeni osuman sai -konserttikiertueella Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 23.3. Konsertti on täynnä rakkauslauluja eri vuosikymmenten varrelta.

Kappaleiden kirjo on laaja, vanhoista suomalaisille rakkaista kappaleista uudempaan tuotantoon. Konsertin läpi soljuvat sulassa sovussa niin suomalaisen mustavalkoelokuvan ikonin Leif Wagerin Romanssi kuin 2000-luvun rakkauslaulut muun muassa Johanna Kurkelalta ja Anna Erikssonilta. Mukaan mahtuu myös Juicen musiikkia.

– Teemun kanssa yhdessä tehty Syttyy valot tuhannet -joulukiertue oli mahtava kokemus, ja nyt on taas ilo lähteä kiertämään uudella idealla Suomen konserttisaleja. Luvassa on suurien tunteiden konsertti, isoja lauluja eri vuosikymmeniltä, upean bändin säestyksellä, Diandra kommentoi tiedotteessa.

– On voimaannuttavaa laulaa elämän suurista asioista. Rakkaus maailman suurimpana voimana herättää isoja tunteita itsessänikin. Rakkauslauluissa on liikuttavia ja vaikuttavia sanoituksia, ja niihin on sävelletty todella tunteikkaita melodioita, joissa pääsee laulamaan koko sydämestä, Roivainen sanoo.