Dvd, näyttely, sinfoniaorkesterikiertue... Miljoonasade on nyt hyvän aallon päällä, sanoo Heikki Salo

Musiikin verkkostriimaus Spotifyn kaltaisten palvelujen kautta on vähentänyt fyysisten tallenteiden myyntiä merkittävästi. Toki cd-levyjä edelleen myydään, samalla kun vinyylilevyjen suosio on jopa kasvanut.

Yksi tallennetyyppi on kuitenkin likipitäen kuollut. Dvd-muodossa julkaistavat konserttitaltioinnit ovat muuttuneet harvalukuisiksi kuriositeeteiksi. Niiden myyntimäärät ovat romahtaneet kuluttajien siirryttyä Youtuben äärelle.

Jyväskyläläisen poprockin kuninkaallisryhmä Miljoonasade ei tästä trendistä selvästikään välitä. Perjantaina 4. lokakuuta yhtye nimittäin nousee Tanssisali Lutakon lavalle juhlistamaan uutta Lutakko palaa -dvd:tään.

– Paketissa on konsertti-dvd, haastattelu-dvd ja musiikki-cd. Lisäksi julkaisemme striimauksen Toteemipuodin verkkokaupassa. Eli emme me täysin vanhanaikaisia ole, ei tässä potkukelkalla sentään olla liikkeellä, laulaja Heikki Salo kertoo.

Lokakuussa 2017 Tanssisali Lutakossa kuuden kuvaajan voimin taltioitu konserttitallenne sisältää dramaturgisesti melkoisen onnenkantamoisen, sillä keikka keskeytyi palohälytyksen takia. Yhtye päätti jatkaa soittamista pihamaalla sillä aikaa kun palokunta tarkasti tilannetta klubin puolella. Kyseessä oli onneksi väärä hälytys.

– Olihan se erikoista, kun yhtäkkiä palomies astuu lavalle ja käskyttää kaikki pihalle. Olimme aluksi kaikki huuli pyöreänä, että mitäs nyt. Muutamassa minuutissa päätimme mennä pihalle pimeään vetämään akustisesti. Kuvausryhmä onneksi tajusi tulla mukaan heti, vaikka emme ehtineet heille mitään sanoakaan.

Lutakko palaa -tallenne julkaistaan virallisesti 11. lokakuuta.

– Perjantain keikalta sen voi ostaa etukäteen, Salo mainostaa.

Miljoonasateen huhtikuussa tekemä akustinen kiertue avasi selvästi musiikillisesti uusia näkymiä. Kesällä bändi esiintyi muun muassa toimittaja-kirjailija Mikko Lundellin pihasaunassa, Rhea-laivalla, Muuramen Riihivuori-teatterissa ja Oittilan kylätalossa. Miljoonasade tuntuu tällä hetkellä taipuvan soitannollisesti notkeasti monenkirjaviin tilanteisiin.

– Konserttisaleissa tehdystä akustisesta kiertueesta jäi päälle sellainen vetreä meininki. Pystymme menemään pikku-PA:n kanssa mihin vaan. Tai sitten tehdään isosti. Kevään keikoilla mukana olleen haitaristi Matti Kallion kädenjälki ja ajatukset näkyvät edelleen meidän ajatustemme rinnalla, Salo kehuu.

Miljoonasade soitti heinäkuussa 2019 Vaajakoskella pihasauna-keikan. Kuva: Saara Karttunen

Tanssisali Lutakossa kuullaan perjantaina Salon mukaan sekä uudempaa, että vanhaa materiaalia. Miljoonasateen tuorein albumi on alkuvuonna ilmestynyt akustishenkinen Karkumorsian.

– Olemme kaivaneet settiin taas vanhoja biisejä, joita ei ole esitetty aikoihin. Aiomme soittaa esimerkiksi Oka-kappaleen, jota ei ole kuultu kuin 1990-luvulla. Teemme koko ajan työtä sen eteen, että myös keikoillamme tapahtuisi musiikillista kiertoa. Ettei sorruta samaan, mitä aikoinaan tehtiin, jolloin vedimme monta vuotta samaa biisilistaa, eikä oikeastaan uusiuduttu ollenkaan. Nyt pyrimme koko ajan löytämään bändistä jonkun uuden puolen. Se on kivaa.

– Miljoonasade on tämän toisen tulemisensa jälkeen päässyt mukavaan irtonaisuuteen. Siihen varmasti vaikuttaa se, että bändi on meille kaikille vain osa duunia. Siitä ei tarvitse repiä koko palkkaansa. Voimme suhtautua tekemiseemme rennommin. Se ei silti tarkoita velttoutta, päinvastoin. Tämä on hyvä leikki, jota me nyt leikimme, Salo iloitsee.

Miljoonasade tekee ensi vuonna sinfoniaorkesterikiertueen, lupailee Heikki Salo. Kuva: Sami Saarenpää

Siinä missä Lutakko palaa on dokumentti yhdestä ikimuistoisesta konsertista, ikuisti viime tammikuussa ilmestynyt Miljoonasade-historiikki bändin koko tämänastisen elämänkaaren kansien väliin. Eikä tässä kaikki: kirjan kirjoittanut Keskisuomalaisen toimittaja Mikko Lundell työstää parhaillaan Keski-Suomen museolle näyttelyä Miljoonasateesta. Joulukuussa avautuva näyttely tulee pyörimään museossa puolen vuoden ajan.

– Sitä tässä parhaillaan rakennetaan. Lisäksi meille on tulossa keväällä sinfoniaorkesterikiertue. Ensi kesäkin näyttää hyvältä. Ohjelmatoimistolta tuli juuri tieto, että he ovat myyneet meille jo kymmenen festarikeikkaa. Tässä ollaan nyt sellaisen hyvän aallon päällä, Salo toteaa.

Uusia kappaleitakin on Salon mukaan kelpo kasa olemassa. Studioon bändi suunnannee tammikuussa.

– Seuraavaksi tulee varmaan sinkku, katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Miljoonasade Tanssisali Lutakossa 4. lokakuuta.