E-pelaamisen buumi näkyy Jyväskylässäkin

Keski-Suomen pitkäikäisin verkkopelitapahtuma Stage 142 järjestetään nyt jo kymmenettä kertaa. Stage 142 käynnistyy JAMKin pääkampuksella Jyväskylässä (Rajakatu 35) perjantaina 22. maaliskuuta kello 18 alkaen ja kestää koko viikonlopun sunnuntaihin asti. Konepaikkoja on noin 170 ja turnauksia käydään suosituissa kilpapeleissä, kuten Counter Strike, Hearthstone ja Apex Legends.

Konepaikkaa ja turnauksia varten on ostettava lippu, muuten tapahtuma on kaikille avoin. Alkujaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ja nyttemmin Jyväskylän eSports-Seuran järjestämä Stage 142 tarjoaa myös peliaiheisen seminaarin lauantaina. Seminaarissa käydään läpi Jyväskylän e-urheilukentän kehittymistä ja kasvamista.

Stage 142 on kerännyt vuosittain jopa 300 verkkopeleistä intoutunutta joko pelaamaan tai seuraamaan verkkopeliturnauksia.

– Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon, ja verkkopelaamisesta on tullut yhä suositumpaa. Ammattimaisia turnauksia järjestetään ympäri maailmaa ja suomalaisetkin joukkueet niittävät maailmalla menestystä ja mainetta. Ehkä aika on kypsä sille, että kehitetään tänne Jyväskylään entistä isompia e-urheilutapahtumia ja ammattimaista toimintaa, projektiasiantuntija Tuomas Rauhansalo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sanoo.

– Haluamme avata tapahtumaan osallistuville myös ammattilaispelaajan arkea. Eli mitä vaatii, jos tähtää ammattilaispelaajaksi, Rauhansalo sanoo.