Ei kesää ilman teatteria; tarjolla on klassikoita ja lastenteatteria

Kesäteattereita on tänä kesänä Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa vähemmän kuin aikaisemmin, mutta katsojat pääsevät silti nauttimaan perinteisestä kesäteatterista.

Vaajakoskella Naissaaressa esitetään näytelmä­klassikko, Molièren Sai­tu­ri. Näytelmän ohjaa Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijä Anneli Karppinen, jonka houkutteli Vaajakoskelle siellä seitsemän näytelmää ohjannut Antti Lattu. Karppinen mietti päätöstä viime syksynä jonkin aikaa ja lopulta innostui ajatuksesta.

– Saituri on iätön, ajaton ja hassu. On huvittavaa, että vaikka näytelmä on kirjoitettu 1600-luvun lopulla, rahanahneus ei ole kadonnut mihinkään maailmasta. Se on ja pysyy. Ihmiset ovat niin säälittäviä ja jotenkin niin läpinäkyviä siinä, kuinka rahanahneus sokaisee mielen, Anneli Karppinen sanoo.

Hän jatkaa, että näytelmää on ollut tosi mukava ohjata ja mukana on hyvä porukka.

– Näyttämöllä on 13 ihmistä. Pääroolissa on loistava Kari Eloranta, joka kuuluu Naissaaren kesäteatterin vakiokalustoon.

Ensi-ilta on perjantaina 10.7. Karppinen sanoo, että jos takapakkia koronan vuoksi tulee, kukaan ei voi sille mitään.

– Minusta on ihanaa tarjota erikoisen kevään jälkeen katsojille mahdollisuus tulla teatteriin ja katsoa hauskaa näytelmää.

Viime kesänä Lastenteatteri Pikku-Sohvi toi ensimmäistä kertaa Mäki-Matin perhepuistoon lastenteatteria, ja tänä kesänä on vuorossa Timo Parvelan kirjoittaman Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä. Näytelmän ohjaa Erika Hast, joka myös esittää Maukkaa. Juha Valkama on Väykkä-koira. Näytelmän ensi-ilta on keskiviikkona 1.7.

– Halusimme ohjelmistoon ehdottomasti kotimaisen näytelmän, jossa on musiikkia. Näytelmä tuntui heti oikealta: siinä on hyvä rytmi ja se on hauska. Siinä on paljon laulettavaa ja huumoria. Mäki-Matin miljöökin tuntui heti oikealta tälle näytelmälle, Erika Hast kuvailee.

Näytelmä on ikärajaton, turvallinen ja vauhdikas. Hast kertoo, että se ei sisällä pelottavia elementtejä eikä käytössä ole vahvistettua äänentoistoa.

– Esittämäni Maukka on kissamainen kissa, nautiskeleva, omaan napaansa tuijotteleva, mutta kuitenkin uskollinen ystäville. Maukalla on ehkä kuitenkin opiskeltavaa siinä, miten ystävät otetaan huomioon, Hast kuvailee roolihahmoaan.

Tarja Matilainen esittää viime kesän tapaan kaikki muut näytelmän roolit.

Erika Hast ohjaa AdAstra-teatterille Mäki-Matin perhepuistoon myös Koiramäen Suomen historian. Kirja muuntautuu vauhdikkaaksi lasten musiikkinäytelmäksi. Esitykset ovat 24.6.–11.7.

Teatteriyhdistys Kulissi tuo Jyväskylään musikaalin Myrskyluodon Maija. Matti Puurtisen sävelet saavat Rami-Jussi Ruodemäen ja Juho Kososen sovituksissa uuden tunnelman, ja koreo­grafian tekee Anne Joutsimäki. Musikaalin ohjaa Matti Tolvanen. Ensi-illan aika ja paikka selviävät lähiaikoina.

Jyväskylän Kansannäyttämö tuo Harjun kesäteatteriin Sirkku Peltolan Haikarapolskan. Ensi-ilta on 17.7.

Korpilahden kesäteatterissa saa ensi-iltansa lauantaina 1.8. Baskervillen koira, jonka ohjaavat Anu ja Iina Hakanen.