Eiköhän kuulla myös Dirlanda – Kai ”Kuju” Hyttinen vierailee sunnuntaina Kapun lauluklubin solistina

Kai ”Kuju” Hyttistä kuullaan Kapun lauluklubin solistina Jyväskylän Vakiopaineessa sunnuntaina 12.1.

Klubilla käydään läpi Hyttisen 60-luvulta saakka jatkunutta musiikkiuraa ja kuullaan hänen tärkeimpiä kappaleitaan sekä tarinoita niiden takana.

– Teemana on ”Näillä lauluilla tähän on tultu”. Olen kerännyt klubille lauluja, joiden avulla minusta on tullut tämä, mikä nyt olen. Nämä laulut ovat tehneet mahdolliseksi myös sen, että ylipäätään voin esiintyä Vakiopaineessa. Kaikki tarvittavat hitit kuullaan illan aikana, Hyttinen lupaa.

Hyttinen kertoo, että tarina alkaa 50-luvun alusta, laulusta Reissumies ja Kissa.

– Se on ensimmäinen laulu, jonka olen esittänyt julkisesti. Olin silloin muutaman vuoden ikäinen.

Alun perin iskelmälaulajana tunnetun Hyttisen ohjelmistosta tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuu muun muassa Dirlanda, Nosta lippu salkoon ja Tuulen tie.

1980-luvun lopulla Hyttinen laajensi osaamistaan myös teatterin puolelle ja opiskeli klassista laulua. Hän on työskennellyt muun muassa Hämeenlinnan ja Helsingin kaupunginteattereissa sekä televisiosarjoissa, kuten Samaa sukua, eri maata ja Salatut elämät.

Tällä hetkellä Hyttinen tekee vierailua Kuopion kaupunginteatterissa Cabaret-musikaalissa, Herr Schulzin roolissa.

Hyttinen ja Kapun lauluklubia isännöivä pianisti Lasse Hirvi ovat aiemminkin esiintyneet yhdessä. Klubin tulevaksi solistiksi Hyttinen päätyi tavatessaan Hirven Sibelius-nuotinkirjoitusohjelman kurssilla.

Kurssille Hyttinen taas osallistui käydäkseen laajaa tuotantoaan läpi ja siirtääkseen siitä parhaat palat nykyaikaiseen muotoon.

– Poimin sellaista musiikkia, joka tuntuu vielä tänä päivänäkin hyvältä. Välillä tulee olo, että olenko todella osannut tehdä tuollaista joskus 15 vuotta sitten. Ja sitten on tietysti paljon silppua, jolla ei tee enää mitään, Hyttinen toteaa.

73-vuotias Hyttinen kertoo olleensa päätoiminen eläkeläinen jo kymmenisen vuotta, mutta silti hän tekee teatterityön lisäksi satunnaisia keikkoja.

– Iskelmä- ja tanssipuolella esiintymiseni kattaa enää muutaman reissun jollakin Ruotsin-laivalla. Tämän ikäisenä en enää voi kuvitellakaan, että ajelisin keikoilta yötä myöten kotiin, Hyttinen sanoo.

– Tavoitteena on pysyä sen verran järjissään ja riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa, että pystyn laulamaan jatkossakin. Laulaminen tuottaa minulle hyvää oloa. Hienoa siinä on etenkin se, jos pystyy herättämään kuulijassaan muistoja tai vahvoja tunteita.