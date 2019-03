Elävä musiikki Jyväskylässä: Ville Valo & Agents myy täysille saleille

Localissa kuullaan lauantaina tunnelmallista jazzia kun helsinkiläis-tammisaarelainen 67 Times Naked -kokoonpano tarttuu soittimiin.

Jyvässeudun lauantaihin mahtuu myös muun muassa Anssi Kelaa, Saraa, Reino Nordinia, Antti Reiniä ja naiskuoro Pulssia.

Perjantai 8.3.

Bra: Naistenpäivä special 8.3.

Freetime: Jyrock 2019 ennakkoklubi: K-X-P, Multishiva.

Harry’s: Young One & The Old Ones plays Neil Young.

Juoma: Override.

Kipinä: Mikon musiikkihetki.

Kivistön työväentalo: Rainer Bollström & Graniitti.

London: Sanni.

Lutakko: Pääkii, Nykyaika, Puhelinseksi, Huono Idea.

Musta Kynnys: DJ Sweetie Darling.

Poppari: Pelko, Huolet ja Murheet, Akseli Hiltunen.

The Local Culture Hostel & Café: Räsynukke, Suontausta & Puusaari.

Lauantai 9.3.

Harry’s: Young One & The Old Ones plays Neil Young.

Ilokivi: Dance night.

Juoma: Antti Reini.

Katse: Death is Death, National Napalm Syndicate, A.O.D.

London: Into Fireworks.

Lutakko: Anssi Kela, Oliver.

Musta Kynnys: Sara.

Myöhä: Terafloppi & A3.

Peurunka: Reino Nordin.

Poppari: Rock & Racing The Presidents Band.

Radio Cafe: Duo Janita ja Oskari.

Satamakapteeni: Yhteislauluilta.

Sherwood: Override.

Sportsbar Silver: Kultakurkku, Suomen Kärki.

Taulumäen kirkko: Anne Federley Ensemble, Naiskuoro Pulssi 30-vuotisjuhlakonsertti.

The Local Culture Hostel & Café: 67 Times Naked -jazz quartet.

Sunnuntai 10.3.

Kivistön Työväentalo: Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit.

Vakiopaine: Brel!, Samea.

Maanantai 11.3.

Kivistön Työväentalo: Kestävät.

Tiistai 12.3.

Korpilahden kirkko: Konevitsa-kvartetti.

Poppari: Quu.

Tapiola: Pepe Enrothin yhtye.

Keskiviikko 13.3.

Freetime: Freetime 10 vuotta: M.O.O.N., Retrohelma.

Juoma: Ninna & Kreivi.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Päiväkonsertti.

Lutakko: Ville Valo & Agents.

Peurunka: Kari Halme.

Torstai 14.3.

Lutakko: Ville Valo & Agents.

Poppari: Lanai.

The Local Culture Hostel & Café: Musiikin koulutus goes The Local vol 2.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.