Elävä musiikki: Pelle Miljoona, Andy McCoy, Sami Yaffa, Ari Taskinen ja Tumppi Varonen samaan aikaan lavalla Jyväskylässä

Pelle Miljoona Oy:n 40-vuotisjuhlakiertue saapuu Jyväskylään vapunaattona. Lutakossa nähdään yhtye alkuperäiskokonaisuudessaan eli paikalla on Pelle Miljoonan (kuvassa) lisäksi Andy McCoy, Sami Yaffa, Ari Taskinen ja Tumppi Varonen.

Katso tästä Jyväskylän seudun elävä musiikki tulevalta viikolta.

Perjantaina 26.4.

Bra: ESN Jkl Pre-Vappu Sitsfest.

Escape: Keissi, Sexmane, Sämi.

Harry’s: Frim Fram.

Ilokivi: Teekutsut: Tuhoon Tuomitut, Total Vomit Experience, Throw up Bodies, Tolerance.

Juoma: The Offsets.

Kaupunginkirkko: Urkumusiikkia.

London: Playa.

Lutakko: Eläkeläiset.

Musta Kynnys: DJ Joniveli.

Mutka: Ben Granfelt.

Peurunka: Jade’s Duo.

Sauma: Marian Petrescu Duo.

Poppari: Werner Bros.

Lauantaina 27.4.

Bra: DJ Veby, DJ Fat Finger.

Harry’s: Frim Fram.

Ihana: Rainer Bollström & Graniitti.

Juoma: 1-vuotissynttärit: Kake Karlsson, Rosetta Sweet, Kari Peitsamo.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia & kaupunginteatteri: Glamour & Glam Goes Sinfonia.

Kuokkalan kirkko: Viitasen Piia.

London: Gringo.

Lutakko: Pauliina Kokkonen, Paul Elias, Terri.

Musta Kynnys: Nicole Willis, Banda Palomita.

Peurunka: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Poppari: Jesse Kaikuranta & Peter Engberg.

Sherwood: Tommi Ojala.

Verso: Jazzia & Shampanjaa: Sakurako Ishiyama Quartet, Henriikka Steidel Quartet.

Äijälän seurantalo: Rautalankalauantai: The Offsets, The Kortongs, Eva & The Tones, Galaxie, The Vincents.

Sunnuntaina 28.4.

Aalto-sali: JYT:n soittokunta Kajastus.

Kaupunginkirkko: Keväistä urkumusiikkia.

Kivistön Työväentalo: Juha Vartiainen, Roulette.

Laukaanhovi: Anopinkielet.

Vaajakosken urheilutalo: Seniorikuoro Ääniset.

Tiistaina 30.4.

Huhtasuon kylätoimisto: Hyvän olon hetki.

Hotelli Vuolake: Laukaan Viihdekuoron kevätkonsertti.

Ilokivi: Aamu x Ilokivi dance night.

Kivistön Työväentalo: Euroset.

Laukaanhovi: The Blanko.

London: Cube.

Luotsivene: Ronimus.

Lucky: Irish Mixture.

Lutakko: Pelle Miljoona Oy.

Musta Kynnys: DJ Chauffeur.

Muurmanni: Namu.

Myöhä: Affrobeat night.

Piippurannan klubi: Suomi-iskelmää Wanhaan malliin.

Radio Café: Popkone.

Resiina: Rainer Bollström & Graniitti.

Väkkärin päiväkeskus: Trio Primavera.

Keskiviikkona 1.5.

Harmooni: Dixie Harlem.

Lounaispuisto: La Maquina: Kaiken kansan vappujuhla.

Nikolainsali: Mieskuoro Sirkat: Eläimellistä menoa.

Red Neck: Vappupäivän matinea: Andrea Brosio, Nico Rimbacher, Elias Kahila.

Resiina: Rainer Bollström & Graniitti.

Tapiola: Vappujen kevätkonsertti.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.