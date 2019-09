Elisa Hillgen jännittää suunnittelemansa erikoisvalaistuksen vastaanottoa Valon kaupungissa

Jyväskylässä on taas valon juhlaa torstaista 26.9. lauantaihin 28.9. Valon kaupunki on laajentunut tapahtumana, ja ohjelmaa on runsaasti eri puolilla kaupunkia, myös Korpilahdella.

Valon kaupunki -hankkeen koordinaattori, valaistussuunnittelija Elisa Hillgen on ollut noin kolme vuotta tehtävässään.

– Jyväskyläläiset ovat tottuneet siihen, että valo huomioidaan. Tullessani tänne minua innosti ja ihmetytti, miten valo saadaan niin hyvin mukaan esimerkiksi korjaus- tai rakentamishankkeisiin. Valon kaupunki -ajattelun ansiosta valaistus on osa prosessia. Valo liittyy myös turvallisuuden tunteeseen ja siihen, miten ihmiset havaitsevat pimeään aikaan kaupunkiympäristön, Hillgen pohtii.

Hänen työkuvaansa kuuluvat tapahtuman lisäksi pysyvien valaistuskohteiden suunnittelu, tiedotus ja hankkeiden koordinointi.

Rantaraitin valot ovat olleet tykättyjä, mutta osittain jo huonokuntoisia. Niitä aletaan saneerata lähivuosina.

– Ylistönsillan lähelle yliopiston alapuolelle tulee tapahtuman ajaksi kaksi samanlaista prototyyppiä, joita voi kommentoida. Olen suunnitellut pylvään sekä valaistuksen, ja taiteilija Tiitus Petäjäniemi pylvään taideaiheen. Suurin ja tärkein suunnitteluprosessi oli minulle Matti Nykäsen hyppyrimäen erikoisvalaistus. Se on kaupungin liikuntapalveluiden kustantama. Avajaishetki on torstaina 26.9. kello 20.30, kun valot sytytetään.

Hillgen kertoo, että valaistusta suunniteltiin mäkeen pitkään.

– Matti Nykäsen poismeno tapahtui projektin aikana, ja valaistussuunnitelma muuttui sen vuoksi. Kun kuulin hänen kuolemastaan, oli ensimmäinen ajatus, että Matti ei ehtinyt nähdä valaistusta. Valaistuskonsepti on nimeltään Hyppääjä.

– Valo kiipeää torniin ikkunoissa, nousee hyppypaikalle ja lopulta valo laskee hyppyluiskaa alas. Sen jälkeen torni valaistuu kokonaan. Tapahtuman aikana hyppy toistuu useasti. Tapahtuman jälkeen hyppy tapahtuu arkisin tasatunnein pari kertaa aivan kuin kisoissa.

Valon kaupunki -tapahtuma tuo kaupunkiin Hillgenin mukaan iloa, aktiivisuutta ja kulttuuria.

– Toivomme, että tapahtuma aktivoi ihmisiä ja herättelee meidän viestiämme siitä, mitä kaikkea valaistus tarkoittaa. Sekin on hienoa, että ihmiset tapaavat toisiaan.

Tapahtuman ohjelma: valonkaupunki.jyvaskyla.fi