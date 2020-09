Elokuvat palaavat Ilokiveen Fillarijengillä

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset pysäyttivät viime keväänä myös Ilokiven elokuvanäytökset ennenaikaisesti. Monitoimisalin ovet aukeavat kuitenkin jälleen elokuvan ystäville maanantaina 7. syyskuuta.

Tuolloin näytöskauden avaa yliopistokampukselle hyvin sopiva Fillarijengi (1979), jossa yhdistyvät opinahjossaan vetelehtivä nuoriso ja maantiepyöräilyn hurma. Elokuva on osa Keski-Suomen elokuvakeskuksen lippulaivana toimivaa KAVIn (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) aluesarjaa, jossa näytetään klassikkopainotteista elokuvaa 35 mm filmiltä joka toinen maanantai.

Sarjan herkkupaloihin kuuluvat Arktisen Upeeta -festivaalin yhteydessä nähtävä Andrei Tarkovskin viimeiseksi ohjaukseksi jäänyt Uhri sekä Luis Buñuelin Veri kuohuu. Jälkimmäistä täydentää seuraavana päivänä 20.10.

KAVIn ulkopuolisessa sarjassa esitettävä tuplanäytös, johon kuuluvat saman ohjaajan pseudodokumentaarinen klassikko Las Hurdes – Maa ilman leipää (1933) ja sen teosta kertova animaatio Buñuel in the Labyrinth of the Turtles (2018).

Ilokiven digitaalisista elokuvanäytöksistä mainittakoon myös 28.9. esitettävä eurooppalaisen kauhun mestariteoksiin kuuluva Silmät ilman kasvoja (1960) sekä odotettu kotimainen dokumentti Karpo (2020), jonka näytökset ovat 12. ja 13.10.

Koronarajoitusten vuoksi salin kapasiteetista täytetään vain puolet ja liput pitää ostaa nettikaupasta etukäteen. Kaikki uudistukset eivät kuitenkaan liity pandemian torjuntaan. Sellaisia ovat muiden muassa kankaan siirtäminen lähemmäs katsojia sekä se, että osa elokuvista saa kaksi näytöstä aiemman yhden sijaan.

KSEK:n ja Jyväskylän Ylioppilaskunnan järjestämien maanantai- ja tiistainäytösten lisäksi käynnistyy 9.9. myös uusi, pääsymaksuton ja viikoittainen keskiviikkoiltapäivien elokuvasarja. Myöhemmin paljastuva ohjelmisto koostuu konseptin kehitelleen Ilokiven venue managerin Samppa Erikkilän mukaan nostalgisista elokuvista vuosituhannenvaihteen molemmin puolin.

KAVIn aluesarja syksy 2020

7.9. Yates: Fillarijengi (1979)

21.9. Rosen: Ruohometsän kansa (1978)

5.10. Parker: Pink Floyd – The Wall (1982)

19.10. Bunuel: Veri kuohuu (1956)

2.11. Tarkovski: Uhri (1986)

16.11. Sanders-Brahms: Saksa, kalvas äiti (1980)

30.11. Arvelo: Kultainen vasikka (1961)