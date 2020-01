Emilyy Lovemodel näyttää tietä aikuisiän malleiluun – Katso kuvat!

Emilyy Lovemodel, 46, on aikuinen malli, joka erottuu Instan tarjonnasta. Viiden lapsen äiti käyttääkin itsestään termiä mature woman.

Ilmoitat Instassa olevasi myös alternative model. Mitä tämä tarkoittaa?

– Minulle se tarkoittaa vapautta määritellä itse, mitä haluan kuvillani tuoda esille. Alternative model -kuvaaminen on harrastus, jonka voisi kääntää myös sanaksi "malleilu". Model-maailmassa esiinnyn nimellä emilyylovemodel. Se antaa vapaudet olla linssin edessä juuri sellainen kuin on, sen näköinen tai kokoinen mitä itse on. Paineita mallimaailman muotteihin ei ole. Se tarkoittaa myös mahdollisuutta tavata uusia, ihania ihmisiä ja saada uusia, hauskoja sekä haastavia kokemuksia. Itse ajauduin malleilun pariin tanssiharrastuksen kautta, ja parin kuvaajaystäväni pyytämänä.

Emilyy Lovemodel Kuva: Jan Ekström

Siellä vilahtaa myös sanapari pin up?

– Itselleni se on kuvausmuoto, joka viehättää iloisuudellaan. Se ei ole minulle elämäntapa tai ulkoinen oma tyyli. Se on vain yksi käsite monen muun joukossa.

Olet siis myös mature woman?

– Olen jo aikuisempi, iältäni 46-vuotias, viiden lapsen äiti, ihan tavallinen työssä käyvä nainen ja perheen äiti.

– Malleilu on minulle harrastus siinä missä moni muukin. Tosin hyvin vaativa harrastus, sillä tilanteet, paikat, kuvaajan visio, jota malli haluaa noudattaa, ja vaikkapa ulkona sääolosuhteet tekevät siitä haastavan. Kuvattavana olemisen tarkoitus on haastaa itseäni kokemaan uutta. Samalla haluan kertoa, että malleilu sopii myös meille vähän kypsemmille naisille. Nainen on kuvauksellinen ja kaunis kaiken ikäisenä.

Emilyy Lovemodel Kuva: Sari Susanna Kallinen

– Itse en näe montakaan kuvaa erityisen eroottisena. Joitakin kuvia värittää sensuellimpi visio, joissain taas korostetaan naisellisuutta. Minulla kuvat ja aiheet ovat aika erilaisiakin keskenään, myös kuvaajasta riippuen.

– Palaute kuvistani on ollut todella positiivista ja kannustavaa. Se on koettu yleisesti hyvänä asiana, että yhä useampi henkilö haluaa ja uskaltaa heittäytyä kuvattavaksi, Emilyy Lovemodel kertoo.

Emilyy Lovemodel Kuva: Sari Susanna Kallinen

Seuraa Emilyytä Instagramissa : emilyylovemodel