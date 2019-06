Kaapelirock on halunnut olla avaamassa Jyväskylän seudulla kesäfestarien kautta ja on tehnyt sen rohkeasti ulkona. Kesäkuun alkupuoliskossa on kuitenkin ollut tapahtumalle yksi ongelma.

– Ensimmäisellä kerralla (2017) oli jäätävän kylmää, eikä toisellakaan (2018) ollut hirveän lämmintä, järjestäjä Sami Arjotie muistelee.

Tulevana lauantaina 8. kesäkuuta 2019, kun Kaapelirock soi kolmannen kerran, kenenkään ei tarvitse jännittää säätä. Ulkotiloista Café Kaapelin pihapiiristä Leppälahdesta on siirrytty sisätiloihin ravintola Laukaanhoviin.

– Nyt ei ole sitä pelkoa, että tuleeko räntää tai vettä. Lisäksi Laukaanhoviin on valmistunut uusi lava, joka on tehty rokkibändeille ihan viimeisen päälle, Arjotie perustelee paikanvaihtoa.

Rane Rautiainen & Paha Kaksonen esiintyy Kaapelirockissa Laukaanhovissa. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Esiintyjiä on viisi ja niillä kaikilla on keskisuomalaista taustaa enemmän tai vähemmän.

Raskasta rockia tuuttaava Lyijykomppania on jälleen aktivoitunut. Yhtyeen pitkä levytystaukokin päättyi viime vuonna, kun päivänvalonsa näki pitkäsoitto Tietoja epäonnistumisista ja päättämättömyyksistä, tai Väkivaltaa ja vääriä lääkkeitä.

Rane Rautiainen & Paha Kaksonen esittää suomenkielisen heavyn tienauraajiin kuuluneen Rajuilman biisejä ja yhteistä uutta tuotantoaan. Ryhmä julkaisi viime syksyllä ensimmäisen yhteisalbuminsa Rane Rautiainen & Paha Kaksonen, ja juhannusviikolla luvassa on single.

Neljän veljeksen muodostama Rujo Katras soittaa suomipunkia, Rokote covereita alkaen Hurriganesista.

Voodoo-yhtyeen jäsenet ovat mukana myös tapahtuman järjestämisessä. Kuva: Siiri Karppinen

Voodoo esittää suomenkielistä rockia. Yhtyeen rumpali on Kaapelirockin järjestäjä Sami Arjotie. Voodoo paiskii illan aikana töitä kaksoisroolissa.

– Bändin jätkät ovat apuna tapahtuman järjestämisessä, Arjotie kertoo.

Kaapelirockiin myytiin Arjotien mukaan ensimmäisenä vuonna satakunta ja toisena noin 150 pääsylippua. Nyt odotukset ovat jälleen askeleen korkeammalla.

– Laukaanhovissa on tilaa 700:lle. Toivottavasti väkeä saapuu sankoin joukoin.

Kaapelirockiin on pääsymaksu. Tapahtumaan on maksullinen linja-autokuljetus Jyväskylästä. Kyytiin pääsee myös pysäkeiltä matkan varrelta.