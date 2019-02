Ensimmäisen keikkansa viikonloppuna soittava jyväskyläläinen punktrio Äkäne haluaa elävää musiikkia myös lähiöihin – "tällä unohtuvat höpöhöpö-hommat"

Jyväskylän Kukkumäessä sijaitseva, San Siron paikalle viime vuonna tullut Pub Juoma on kunnostautunut säännöllisellä elävän musiikin tarjonnallaan. Lauantaina 23. helmikuuta lähiöbaarin lavalla räimitään punkia ja hard corea, kun lavalle nousevat jyväskyläläiset Äkäne ja Finnjävlar sekä kuopiolainen Ongelma. Tammikuussa Vitun äkäne -debyytti-ep:nsä julkaissut Äkäne soittaa Pub Juomassa debyyttikeikkansa.

Seuraavassa tenttiin joutuu yhtyeen laulajakitaristi Jaakob Paulinpoika Pupuhuhtalainen. Trion rytmiryhmän muodostavat basisti Vesuri Vesa ja rumpali Tohtori Syyte.

1. Mikä on Äkäne?

– Voisi sanoa Äkäsen olevan ahdistunut nuori aikuinen joka on ollut teljettynä vuosia kangasvuoren homeisiin sairaalarakennuksiin. Tällä hetkellä tämä henki ja hänen tarinansa purkautuu ulos kolmen raavaan miehen kehoista.

2. Soitatte punk rockia. Mikä tässä musiikin lajissa teitä viehättää?

– Sitä on hemmetin mukava soittaa ja sitä osaa vaikka soittotunnit olisivat jääneet väliin. Yksi parhaista tunteista on kun kuulee rumpalin laskevan koneen käyntiin ja aletaan takomaan voimasointuja. Siinä unohtuu höpöhöpö-hommat. Vielä kun on itse tehnyt biisit ja tietää jonkun tätäkin rämpytystä diggailevan. Punkissa on myös sisältöä ja arvoja joita on helppo kannattaa. Ne on lähempänä pientä ihmistä kuin menninkäiset ja keijukaiset. Näin ainakin me uskotaan. Vaikka saa niistä haltijoistakin laulaa jos huvittaa.

3. Viiden biisin ep:nne kappaleiden pituudet pyörivät puolentoista ja kahden minuutin välissä. Mitkä ovat hyvän punkbiisin rakennusaineet?

– Äkäne-biisi rakennetaan ilman liiallista itsekritiikkiä. Hyvää punkrallia ei soviteta kymmeniä kertoja uusiksi eikä väkisin sävelletä c-osia jos sellaista ei ole tulevinaan. Hyvässä hitissä on myös tappavan kova iskulause jota hokemalla saadaan yhteislauluhenkeä keikalle. Kuulokkeilla kuunneltaessa tekisi mieli huutaa lauseet ääneen ja sylkeä päin vastaantulijaa. Nostaa nyrkki ilmaan ja tuntea elävänsä. Edes hetken.

4. Ensimmäinen keikkanne on Pub Juomassa. Miksi sinne kannattaa tulla? Mitä on luvassa?

– Ihan ensimmäiseksi on kehuttava Juomaa hyvästä työstä elävän musiikin saralla jyväskylässä. Kannatamme kaikin tavoin nyt ja tulevaisuudessa lähiöiden ja kaupungin keskustan ulkopuolisten paikkojen elävää musiikkia. Vaikka kyseessä on Äkäsen ensimmäinen keikka voidaan olla varmoja energiasta. Alusta asti ollaan päätetty keikkojen olevan nykypunkille epätyypilliseen tapaan tiukkoja. Kalliopunkkarithan keskittyy enemmän ipan juontiin kuin soittamiseen. Me ei juoda, me soitetaan. Ramones veti biisiä biisin perään, niin ettei yleisölle jäänyt muuta mahdollisuutta kuin antautua. Niin mekin tehdään.

– Mukana on Ongelma kuopiosta ja Finjävlar vetää loppuiltaan hooceeta. Tapahtumassa on myös kaksi mestaria juontamassa. Joten seurattavaa kyllä riittää. Hyvä on myös muistaa esiintyvän artistin, että tehtävä on saada baarille tuottoa. Joten kyllä ilolientä on tarkoitus saada liikkumaan.

5. Minkälaisia tavoitteita teillä on bändinä?

– Äkäne on perustettu pakottavasta tarpeesta toteuttaa haaveita ja unelmia. Biisejä tulee ja niitä on tarkoitus julkaista. Oikeastaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Onko se vinyyliä, kasettia, digiä tai videoita niin voisin sanoa että kaikkia noita tulee. Keväällä nyt ihan ensiksi tulee iso kesähitti. Myös pienempi Split 7” -vinyylilevy tekisi mieli julkaista. Kunhan löydetään sopiva kumppani jakamaan toinen puoli. Olisi kova biisi tehtynä sellaiseenkin käyttöön. Keikkoja yritetään saada ja niissä apu on paikallaan, eli yhteyttä saa ottaa. Silti suurin haave olisi kun saisi innostettua uusia tyyppejä tarttumaan soittimeen. Tekemään biisejä ja olohuoneista ulos esiintymään.

Ongelma aloittaa Pub Juomassa (Kannaksenkatu 2) kello 23, Äkäne 23.45 ja Finnjävlar 00.30. Vapaa pääsy.