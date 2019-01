Euroviisuvoittaja Salvador Sobral ensimmäiselle Suomen vierailulleen Jyväskylän Kesään

Vuoden 2017 Euroviisuvoittaja, portugalilainen jazz-laulaja ja lauluntekijä Salvador Sobral saapuu ensimmäiselle Suomen vierailulleen Jyväskylän Kesään. Odotettavissa on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja musiikillisesti korkeatasoinen elämys.

Salvador Sobralin musiikin ytimessä ovat jazz- ja bossa nova -vaikutteet sekä vivahteet ranskalaisesta chanson-perinteestä. Sobralin musiikillisia innoittajia ja vertauskuvia ovat muun muassa Chet Baker sekä legendaarinen bossa nova -artisti Caetane Veloso, jonka kanssa hän on myös esiintynyt. Tarkan ja notkean tulkintansa vuoksi Sobralia on tituleerattu ääni-instrumentalistiksi.

Portugalin kaikkien aikojen ensimmäinen Euroviisuvoittaja on voittanut myös kotimaansa Idols-kilpailun vuonna 2009 ja julkaissut debyyttialbuminsa Excuse Me vuonna 2016. Maaliskuussa 2019 ilmestyvältä uudelta levyltä on julkaistu singlet Mano a Mano sekä Cerca del Mar.

Salvador Sobral on tullut tunnetuksi myös kantaaottavuudestaan. Hän on esimerkiksi ottanut kantaa pakolaiskriisin humanitäärisiin ongelmiin. Sobral on myös puhunut musiikintekijöiden ja säveltäjien työn puolesta ja kritisoinut pop-musiikin kertakäyttöisyyttä.

Sobral konsertoi nelihenkisen yhtyeensä kanssa Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa sunnuntaina 7.7. Liput tulevat myyntiin 5.2.2019.